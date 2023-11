RILEGGI IL LIVE – Garcia: “Il primo tempo contro il Milan non è tutto da buttare. Il 4-2-3-1 può essere utile”

Garcia: “Non sarà una gara facile, è un derby, la Salernitana ha bisogno di punti, ci sono delle caratteristiche degli avversari che dovremo gestire. Abbiamo un solo risultato a disposizione all’Arechi: vincere. Mettiamo in campo il miglior Napoli, sappiamo cosa fare. Domani serve l’atteggiamento giusto, si può sempre migliorare, dobbiamo iniziare meglio le partite. Un inizio efficace e bello, in cui magari trovi il vantaggio, può essere prezioso, dobbiamo migliorare queste cose. Dobbiamo giocare con coraggio e ambizione. Rotazione dei portieri? È molto semplice: Meret è il numero uno, Gollini il secondo, sono contento che Pierluigi sia ancora con noi. Abbiamo tre portieri forti perchè anche Contini si sta allenando benissimo, Idasiak è ancora giovane. Pierluigi meriterebbe di giocare qualche partita, vedremo se c’è l’opportunità in futuro. Alex è tornato ad alti livelli, sono contento di poter dormire tra due guanciali”

Garcia: “Contro il Milan non è una questione di distanze ma di palle perse, quando perdi palla non solo non puoi attaccare ma ti esponi anche alle ripartenze. Siamo ad un quarto dal campionato, possiamo rientrare non solo sull’Inter ma anche sulle altre concorrenti. Lindstrom? Gli esterni devono dimostrare di essere decisivi, fare gol e assist e aiutare anche a livello difensivo. Matteo e Kvicha stanno facendo benissimo, è difficile scalzarli, chiunque entra deve riuscire ad essere al loro livello. Ritiro in trasferta aiuta? No, durante il Covid non lo faceva nessuno e c’è chi ha vinto lo scudetto, io ho fatto la semifinale di Champions League. La gara ha dimostrato che all’intervallo abbiamo fatto le scelte giuste, cambiare modulo, mettere il Cholito davanti e inserire gli uomini adeguati. Domani ritroverò persone che apprezzo tantissimo come Morgan De Sanctis, il futuro dimostrerà che sarà un grande dirigente. Durante i novanta minuti saremo avversari, prima e dopo sarà un grande piacere ritrovare Morgan, un trascinatore in campo e un uomo perbene. Ritroverò tanti giocatori che conosciamo noi in Francia: Coulibaly, Bradaric, Dia. Pensavo ingenuamente che ci fosse un clima sereno visto che le due città sono distanti solo cinquanta chilometri. Spero che ci sia sostegno per la propria squadra, rivalità ma non odio, c’è già troppa guerra nel mondo in questo periodo. Mi trovo sempre meglio in città, c’è tanta gente che mi incoraggia. Cerco solo di avere una vita normale anche se per noi calciatori e allenatori è più difficile ovunque, in qualsiasi città. Era anche l’anniversario della morte di Diego, è molto bello vedere gli scugnizzi che giocano per strada. La vita e il calcio sono quello”

Garcia: “S’è accordato con la società, io l’ho sentito per messaggio, i dottori mi assicurano che sta seguendo il programma, tutto va bene e sarà con noi settimana prossima. Non è che non mi interessa, ma che sia Osimhen o Lorenzo Russo, infortunati insieme, non possono giocare e quindi mi concentro su chi può giocare”.

Garcia: “Non buttate tutto nel primo tempo di domenica sera, abbiamo preso due gol, a livello offensivo abbiamo avuto la palla dell’1-1. Potevamo fare meglio, nel secondo tempo siamo passati dal 2-0 a quasi il 3-2, ovviamente è diverso. Abbiamo dimostrato non solo contro il Milan ma in anche altre situazioni che il 4-2-3-1 poteva essere prezioso, dobbiamo subire meno gol. Concentriamoci un po’ di più sulla fase difensiva che può essere anche di riaggressione, di difendere in avanti ma bisogna esserlo di squadra. Se siamo più solidi, saremo in grado di vincere le partite”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia, allenatore del Napoli alla vigilia della gara in trasferta contro la Salernitana.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise