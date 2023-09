RILEGGI IL LIVE – Garcia: “Lindstrom un talento in più, domani sarà in panchina”

Garcia: “Natan deve ancora svilupparsi, imparare tante cose. Victor? Spero che sarà in grado di fare tante altre grandi stagioni, soprattutto con noi, è uno dei più forti del calcio mondiale. Sono felice di lavorare a Napoli con il mio staff, con i miei ragazzi, sto imparando anche la città, il contesto, ciò che conta, però, è vincere le partite, quindi concentrazione massima sulla sfida di domani. Non dobbiamo giudicare come i politici dopo 100 giorni, non siamo ancora al 100% ma la strada è giusta per la crescita”

Garcia: “Il Frosinone ha vinto contro l’Atalanta, questo risultato trasferisce valore al nostro successo. Abbiamo giocato bene contro il Sassuolo soffrendo pochissimo, dobbiamo migliorare nel prendere la porta con le conclusioni. Kvaratskhelia? Sta bene, non diamo suggerimenti agli avversari se gioca dal primo minuto o no. Lobotka? Non conosco il passato, parlo della squadra che sto seguendo io, faccio il mio calcio. Una squadra che dipende da un solo giocatore è in pericolo, anche se lui toccherà pochi palloni è importante che lo facciano bene gli altri. La Lazio è una squadra di qualità, ha urgenza di punti, non so cosa dobbiamo aspettarci, forse saranno chiusi e dobbiamo crearci degli spazi. Cerco sempre di gestire la gara, non siamo ancora al 100%, però, miglioriamo la condizione generale. Non siamo ancora al 100%, dobbiamo durare, non è come l’anno scorso che ci si ferma a fine novembre. Lukaku? Mi concentro sulla mia squadra, basta che ci prepariamo e giochiamo bene. Daremo il massimo per rimanere in vetta, al momento abbiamo sei punti su sei, c’è sempre la squadra sulla carta e poi l’espressione della squadra sul campo. Non giochiamo da soli undici contro zero, il Sassuolo è molto abile nel palleggio, piano piano sparirà il caldo che rende difficile avere certi tempi di gioco. Non sono inquieto sul fatto che ci siamo abbassati, se la gara vuole che siamo più bassi non mi dispiace, è importante solo che non concediamo qualcosa. Nessuna squadra, neanche il Manchester City domina tutte le partite per intero”

Garcia: “Sulla Champions il sorteggio poteva essere peggio ma anche meglio, il Real Madrid rimane uno dei più grandi club al mondo, sono doppiamente contento di giocare contro il Real Madrid per due motivi: è una grande squadra e poi si mettono a posto le cose perchè nella stagione 2015-16 mi qualificai con la Roma agli ottavi ma non mi fu consentito di fare quella partita. Mercato? Non è ancora chiuso, ci sono due cose in uscita aperte: le cessioni di Lozano e di Demme. Napoli-Lazio non è una sfida tra due allenatori ma tra due squadre, quindi non è una lotta tra me e Sarri. Fare nove punti in tre partite sarebbe importante, la Lazio è una nostra concorrente. Lindstrom è un talento in più nella nostra rosa, arriva in una squadra che ha già vinto due partite, è arrivato al posto di Lozano per ragioni complessive. Mi piaceva il Chucky ma a livello economico non era possibile tenerlo, abbiamo cercato, quindi, un giocatore di livello, nazionale danese. Non dimentico quelli in rosa per i nuovi arrivi, l’allenatore mostra fiducia a chi è qui, Jesper non partirà dal primo minuto, sarà in panchina. Dopo le partite delle Nazionali spero di avere la rosa al completo senza infortuni, ognuno avrà lo spazio per far vedere le sue qualità”

