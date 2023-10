Garcia: “Sosta? È il calendario, non decidiamo noi. Per loro sarà importante che vincano con le rispettive Nazionali, per noi che tornino senza infortuni. Gerarchie per Ostigard e Natan dopo i rientri? Vedremo, al momento non si conosce quando tornano, il futuro ci darà una risposta. Sul gol di Valverde bisogna uscire velocemente sul piede forte, speriamo ci serva da lezione. Consiglio dei saggi? Si, l’ho sempre usato. Dall’inizio della stagione, quando l’ho creato, l’ho sempre convocato. È un’organizzazione interna, mi diverto a sentire i vostri pronostici”

Garcia: “Dobbiamo migliorare l’efficacia difensiva, la partita contro il Real Madrid ha dimostrato, ce la siamo giocata alla pari. Aspetto altri segnali domenica. Lindstrom? È arrivato tardi come Natan, quindi deve lavorare per entrare nei nostri meccanismi, il suo Eintracht Francoforte giocava diversamente, attendeva di più l’avversario, cercava gli spazi in contropiede. Ci può comunque dare una mano come giocatore offensivo in vari moduli, può giocare sulle fasce o in appoggio alla punta. Deve far meglio quando giocherà rispetto a quanto ha fatto finora”

Garcia: “Siamo la squadra che subisce meno occasioni della serie A, concede meno tiri all’avversario, però dobbiamo migliorare anche come efficacia difensiva. Rrahmani? Vediamo come sta, è quasi recuperato, se è disponibile non avrà 90 minuti nelle gambe, valutiamo domani, se non siamo in urgenza la coppia Ostigard-Natan non si tocca. Juan Jesus e Gollini nella prossima settimana dovrebbero tornare in gruppo, è importante che Rrahmani non vada in Nazionale. Parole Mario Giuffredi? Se devo replicare ogni volta che un agente piange, non la finisco qui. Ciò che conta è il rapporto con il calciatore, ci ho parlato, non condivide ciò che ha detto il suo agente. Per tutta la mia carriera ho sempre cercato terzini sinistri di qualità, qui finalmente ne ho due. La società Napoli ha gestito questa situazione”

Garcia: “Ho ancora domani per vedere la formazione, chi sta bene e chi no. Abbiamo studiato la Fiorentina, l’ho guardata attentamente ieri, il suo modo di giocare non cambia anche se c’è qualche variazione di formazione. È una delle squadre che fa più gol di testa nel campionato, ci somiglia per l’ambizione di recuperare palla nella metà campo avversaria. Vogliamo continuare la striscia di vittorie iniziata contro l’Udinese, ho sempre detto ai ragazzi che tre vittorie di fila avrebbe aiutato la classifica”

Garcia: “Ho l’abitudine di dire che la gara più importante è sempre quello che arriva. Siamo a pari punti con la Fiorentina, siamo terzi, vogliamo blindare il terzo posto e rimanere nei quattro posti. Dobbiamo vincere contro la Fiorentina, protagonista di un ottimo inizio di stagione”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise