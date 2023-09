Garcia: “Osimhen e Simeone insieme? Li abbiamo visti contro la Lazio a gara in corso, abbiamo prodotto così la palla-gol di Raspadori e quella da calcio d’angolo che ha visto protagonisti Juan Jesus e Lindstrom”

Garcia: “Ho potuto parlare poco con Kvara che è arrivato ieri, contro la Lazio è stato sfortunato, alcuni tiri sono stati ribattuti. Ha giocato due volte la partita intera con la Georgia, è una buona notizia, ha il ritmo gara. Abbiamo visto un Lobotka ritrovato sul piano fisico contro la Lazio, è stato il migliore a centrocampo, bravo a riequilibrare gli altri a livello difensivo. Lo vedo bene, è un giocatore importante, tocca e toccherà palloni come l’ha fatto nel passato. Domani a Genova troveremo un centrocampo avversario che farà una marcatura individuale non solo su Lobotka ma anche sugli altri due centrocampisti, ci dobbiamo adattare, non è importante se Stan tocchi 100 palloni, è importante che lo facciano bene gli altri. Avere un piano solo è un rischio, saremmo in difficoltà se mancasse poi l’unico giocatore che si occupa dell’uscita palla”

Garcia: “Dobbiamo essere più efficaci in attacco, è più facile vincere la partita se sei solido sotto il profilo difensivo. Dobbiamo fare un gioco di qualità per realizzare un gol in più dell’avversario, la chiave è recuperare bene sul piano fisico”

Garcia: “Abbiamo vinto le prime due partite, fatto bene il primo tempo contro la Lazio e siamo partiti nel modo giusto anche nella ripresa con il tiro di Zielinski parato da Provedel. Dobbiamo essere efficaci, far gol nei nostri momenti migliori. Il presidente ha ragione nel dire che c’è tanto da lavorare, dobbiamo sfruttare al meglio il possesso palla, finalizzare le occasioni, dobbiamo prendere la porta quando tiriamo. Sono dei parametri da coltivare, in tutta la stagione ci sarà da lavorare, quando giochi ogni tre giorni hai meno tempo per lavorare al 100% con la squadra. Natan? È più pronto dopo questi dieci giorni, abbiamo recuperato il tempo che non è avuto perchè è arrivato in pieno agosto con un fastidio al ginocchio che si portava dietro dalle gare con il Bragantino. Sono contento che Ostigard abbia giocato due partite con la Nazionale, hanno preso minutaggio anche Kvara, Elmas, Cajuste. Il Genoa è una squadra solida, hanno vinto 1-0 contro la Lazio, ritroverò con piacere Strootman. Hanno iniziato male in casa contro la Fiorentina, hanno cambiato modulo e hanno fatto due buone gare, perdendo a Torino solo in pieno recupero. Dobbiamo giocare in modo molto serio, rispettare il Genoa nel suo stadio, lì è molto difficile vincere. Pensiamo al 100% al campionato e a questa gara, non c’è nessun pensiero alla partita successiva di Champions League, siamo concentrati per vincere”

Garcia: “Sarà una formazione diversa rispetto a quella vista contro la Lazio. Non ho potuto vedere tutte le partite, ho tanti giocatori in Nazionale. Raspadori ha giocato settanta minuti da punta contro l’Ucraina, può giocare in tutti i posti in attacco e penso che possa fare anche la mezzala. Avendo Victor Osimhen, per lui sarebbe meglio non essere solo una punta centrale, lo useremo dove c’è spazio e dove la squadra lo richiede. Con noi ha giocato due gare da titolare e poi è entrato a gara in corso alla terza, significa che è un giocatore importante”

Garcia: “Sette partite in 23 giorni è come una maratona, dobbiamo iniziare bene con tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato il gruppo al completo giovedì ma non erano nelle condizioni di fare allenamento completo, solo oggi ci siamo riusciti. Non abbiamo infortuni, Matteo Politano è uscito all’intervallo contro la Macedonia del Nord, anche se non dovesse partire dal primo minuto sarà convocato per Genova”

