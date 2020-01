Gattuso: “Mi piacerebbe ripartire da Allan, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Mertens e Insigne ma bisogna fare delle riflessioni su dove arriviamo in classifica, i conti sono diversi se non dovessimo andare in Europa. Una delle poche squadre che sta comprando sul mercato è il Napoli, oggi c’è un giocatore che sta facendo le visite mediche. Non stiamo qui a pettinare le bambole, allora si lavora per migliorare tutto”

Gattuso: “E’ facile correre senza un pallone, bisogna lavorare in settimana, pensante vuol dire che la mezzala riesce a coprire se vede l’esterno che lascia il binario, col tempo lo diventerà. Ho sempre detto che Meret è un patrimonio della società, ha un vissuto diverso da Ospina, Alex ancora non si può tuffare perchè ancora le da fastidio, il portiere deve parare, su questa specifica dote Meret è un po’ più avanti, Ospina, invece, è più avanti sul palleggio, sulla costruzione dal basso. Non possiamo trascurare neanche le partite di calciobalilla o di tressette, l’obiettivo è domani, se guardo la classifica divento bianco, bisogna viverla come se domani ci giocassimo l’accesso alla Champions League. Non sto facendo nessuna terapia, stiamo lavorando, so che stanno facendo fatica, non vedo una squadra menefreghista, sapete bene che questi giocatori cominciano a stare 5-6 ore nella struttura. So anche che giocatori ho, la loro qualità, dobbiamo mettere insieme tutte le componenti. Mertens e Callejon? Non parlo di contratti, non è il mio lavoro, nessuno dei due giocatori è venuto nel mio ufficio a parlarmi di questa problematica”

Gattuso: “La Fiorentina è una squadra che palleggia poco, che ti attacca la profondità, ti viene addosso, la palla deve scorrere veloce, non bisogna dare il campo a loro. Oggi arriva Nikola, Mertens sta facendo un lavoro fisico importante, aspettiamo che ci dice Koulibaly.. Demme per tre-quattro anni è stato il capitano del Lipsia, non è stato facile portarlo qui, c’è stata la sua forte volontà e la bravura dei nostri dirigenti, era abituato a giocare a due, sia lui che Lobotka ci possono dare una mano. 48 punti nel girone di ritorno? Domani ci giochiamo tanto, pensiamo a Chiesa, Cutrone, Iachini, ci giochiamo tanto, è una partita molto importante. Gianluca sa cosa penso, in questo momento doveva andare a crearsi un vissuto, a giocare, ha grandi qualità tecniche e fisiche, gli ho sempre parlato con correttezza, se da continuità alle partite può diventare un giocatore importante. Castrovilli insegna che bisogna giocare, si può creare un vissuto. Ghoulam ha provato con noi l’altro giorno ma non sta ancora benissimo. Ci sono pochi giocatori come Hysaj nell’interpretare il calcio che vogliamo. Si è fatto trovare pronto e sta facendo bene le partite, sia ad Empoli che Napoli ha giocato nella difesa a quattro. Conosciamo le caratteristiche di Lobotka, al Celta ha giocato da mezzala sinistra, Fabian è un giocatore molto importante, fortissimo, se ci aspettiamo che sia dinamico non lo potrà essere mai. Il nostro problema non è andare al tiro ma riempire l’area con la mezzala opposta, l’aspetto più importante delle prossime partite è vedere che l’area si riempie con la mezzala e un attaccante esterno”

Gattuso: “Abbiamo cambiato metodologia di lavoro, giocano sempre gli stessi, mi piace come sta lavorando la squadra, quando riesce ad avere gamba e pensare fa molto bene. Tra 15-16 allenamenti si potrà vedere una squadra che ha continuità nel lavoro fisico. Mi mancano giocatori importanti che possono far respirare anche gli altri, mancano Maksimovic e Koulibaly. La cattiveria a volte può portare anche a delle sciocchezze, la cattiveria agonistica è stare sul pezzo, incitare ed aiutare il compagno, annusare il pericolo. Insigne è il capitano di questa squadra, deve dare continuità a quello che sta facendo ma non solo lui, ieri Milik ha detto cose giuste, che bisogna credere in quello che facciamo”

Gattuso: “Si pensa a partita dopo partita, se andiamo a vedere i numeri non abbiamo fatto grandi cose in casa. Giochiamo contro una squadra viva che tiene bene il campo, corrono tantissimo, giocano da squadra. E’ una partita importantissima, dobbiamo pensare solo a portare i tre punti in casa. Dobbiamo sviluppare in modo migliore, abbiamo lavorato poco sugli ultimi trenta metri, batto sempre sulla linea di difesa. Non è un problema solo degli attaccanti ma di tutta la squadra, sia Demme che Lobotka hanno qualità di palleggio, Demme può fare solo il vertice basso, Lobotka anche la mezzala con caratteristiche diverse, la palla negli ultimi allenamenti comincia a scorrere in modo veloce. La pressione aumenta, lavoriamo sulle coppie, chi merita gioca. Valutiamo giorno dopo giorno”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro la Fiiorentina, anticipo serale in programma alle ore 20:45.

