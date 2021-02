RILEGGI IL LIVE – Gattuso in conferenza stampa: “Non recuperiamo nessuno per domani. Dobbiamo crederci per fare l’impresa”

Rileggi la diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada. Gli azzurri sfideranno gli spagnoli al “Maradona”, per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, per cercare la rimonta. Sono intervenuti il tecnico Gennaro Gattuso e il portiere Alex Meret.

Gattuso: “Mi sento ancora parte integrante? Sono il responsabile numero 1, le critiche sono giuste e meritate. Giusto che io venga massacrato. I ragazzi della Primavaera vanno messi solo quando sono pronti, altrimenti rischiano di fare figuracce. Domani dovremo crederci per tentare la rimonta”.

Gattuso: “Contro il Granada dobbiamo crederci per fare l’impresa. Non dovremo dar loro la profondità, abbiamo il dovere di provarci. Ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia, la grinta giusta. Sono forti, ma possiamo metterli in difficoltà”.

Gattuso: “L’Europa League non è un obiettivo? Mi viene da ridere quando sento parlare degli obiettivi. Il nostro obiettivo è su tutte le competizioni, ma bisogna valutare anche come ci siamo arrivati. Noi e la Juve siamo le squadre che hanno giocato di più, non c’è tempo per recuperare. Con 5 cambi vincevamo le partite con chi subentrava ed ora siamo con l’acqua alla gola, non è una scusa. Chi gioca dà sempre tutto, ma ho sempre detto che si vinceva con chi subentrava, ringrazio i giocatori per come stanno stringendo i denti ogni 3 giorni senza recuperare. Ci alleniamo poco e per giocare come vogliamo noi, palleggiando dal basso, se non ti alleni quotidianamente fai fatica. Non c’è una settimana piena per lavorare”.

Gattuso: “Cosa mi aspetto domani dalla squadra? Mi aspetto di partire meglio, sappiamo bene che caratteristiche ha il Granada. Ci siamo fatti sorprendere sulla profondità, la loro miglior arma. Anche a Bergamo potevamo evitare i 4 gol. Con la Juve abbiamo difeso più bassi rispetto ad Atalanta e Granada. La squadra non annusa il pericolo, dobbiamo avere più grinta”.

Gattuso: “C’è poco da dire, stiamo offrendo prestazioni senza continuità, facciamo meno rispetto alle nostre possibilità. Indossiamo una maglia storica, rappresentiamo una città fantastica e tutti si devono assumere le responsabilità, io per primo. C’è poco da parlare, bisogna migliorare le prestazioni ed i risultati. Ciò che facciamo non basta, abbiamo molti infortuni, bisogna parlare il meno possibile e fare più fatti”.

Gattuso: “Politano al centro del tridente? Decideremo domani, non voglio dare vantaggi all’avversario. Potrebbe giocare anche Elmas come attaccante”.

Gattuso: “Mertens ieri ha fatto 25 minuti di allenamento, ma è fermo da tempo e ha poca autonomia. Non è al meglio, domani vedremo se ne avremo bisogno”.

Gattuso: “Koulibaly e Ghoulam erano disponibili già con l’Atalanta, lo saranno anche domani. Abbiamo perso anche Osimhen, non recuperiamo nessuno. Hysaj e Demme stanno lavorando sul campo, ma non sono ancora pronti”.

Meret: “Se la pressione è alta bisogna fare molta attenzione, ma è fatta proprio per eludere il pressing avversario e costruire meglio davanti, c’è da fare attenzione, ma lavoriamo tanto su questo”.

Meret: “Difficoltà della squadra in fase difensiva? Contro la Juve è stata ottima, contro il Granada potevamo fare meglio sulle loro ripartenze, così come con l’Atalanta. Lavoriamo per farla al meglio, sarà importante la fase difensiva. Prendere gol complicherebbe il passaggio del turno”.

Meret: “Spogliatoio? Stiamo lavorando tutti molto bene, ci crediamo in questa qualificazione. Passare il turno domani ci darebbe una grande carica per il futur0”.