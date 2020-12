RILEGGI IL LIVE – Gattuso in conferenza stampa: “Sapevamo fosse un girone difficile, domani servirà una grande prestazione. Fabian ha recuperato e sarà convocato”

Domani il Napoli sfiderà la Real Sociedad nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Parlano della sfida Gennaro Gattuso e Piotr Zielinski , allenatore e centrocampista dei partenopei. Rileggi il live della conferenza stampa con IamNaples.it.

Gattuso: “Rinnovo di contratto? Gli avvocati stanno preparando i documenti. Zielinski sottopunta? Ha fatto molto bene, può fare più ruoli, vedremo come continuerà. Domani sarà dura, sono imbattuti da 17/18 partite, servirà una grande prestazione”.

Gattuso: “Primo allenatore ad entrare nello stadio Diego Armando Maradona? Per me sarà una grande emozione, ed una grande responsabilità, oltre che per l’importanza della sfida. Diego merita tanto per quello fatto per la città e per la società. Ci sarà sicuramente molta pressione per la gara di domani, ma saremo i primi a giocare in uno stadio di questo prestigio”.

Gattuso: “Insigne? Con lui ho un rapporto schietto, lui non deve sorridere se segna o meno, ma lo deve fare da capitano. Ciò che gli ho detto è stato solo per farlo crescere, è un giocatore carismatico, deve essere sempre impeccabile, e lo ha capito bene. La mentalità? Dipende se troviamo o meno le nostre giocate, ma non voglio che si vada fuori di testa”.

Gattuso: “Fabian Ruiz? Ha recuperato bene sul piano fisico, domani sarà convocato. Sul bilancio del nostro lavoro dopo un anno, io e il mio staff sapevamo di avere una rosa forte e possiamo fare assolutamente bene, però preferisco non sbilanciarmi”.

Gattuso: “Il razzismo a Parigi? Bisogna trovarsi in queste situazioni per poter dare dei giudizi, è stata una vicenda molto brutta. Le squadre hanno dato un segnale importante. Girone? Sapevamo fosse un girone difficile. Il Rijeka che è la meno forte su carta ha sempre creato difficoltà. L’AZ Alkmaar ha sfiorato lo scudetto l’anno scorso, la Real Sociedad gioca bene. Sarà dura, ma domani mi auguro di vedere un grande Napoli”.

Zielinski: “La Real Sociedad? Sono una squadra forte con molti elementi di qualità. Ci stiamo preparando al meglio per fare un’ottima partita e fare bene in campo”

Zielinski: “La squadra sta bene fisicamente, ci stiamo preparando per la sfida di domani. Contro la Real Sociedad scenderemo in campo per cercare di ottenere il miglior risultato possibile”.

Zielinski: “Fisicamente sto bene, sto recuperando dopo il Covid giocando partita dopo partita”.

Zielinski: “Il mio rendimento da trequartista? Cerco di dare sempre il massimo, in qualsiasi ruolo, ascolto sempre il mio allenatore. Penso che le ultime partite che ho giocato da trequartista siano andate molto bene”.