RILEGGI IL LIVE – Manna: “Ci abbiamo provato, alcuni valori non erano congrui. Siamo stati vicini a Garnacho”

Manna: “Delle questioni tecnico-tattiche se ne occupa l’allenatore, non entro neanche con lui. Il Napoli deve prendere giocatori forti, che possano essere giovani o più grandi. Abbiamo trattato Dorgu per l’estate, poi se il Manchester United fa un’offerta fuori mercato a gennaio è difficile che ti aspetti a luglio. Se c’è un’opportunità come McTominay, noi la prendiamo, non siamo un club che può dare cinque milioni d’ingaggio e sei di commissioni. Dobbiamo prendere giocatori funzionali, forti, abbiamo preso Spinazzola che ha 32 anni e Buongiorno che è un ’99, Lukaku, Neres e Gilmour. Non abbiamo sostituito Kvaratskhelia come dovevamo, la responsabilità è la mia, quest’estate abbiamo sbagliato poco. È fatica, fare lo step in più per accontentare Garnacho significa portarlo nello spogliatoio dove ci sono ragazzi che da luglio lavorano strenuamente. Non sono contento ma il mercato riparte, dobbiamo dimostrare la nostra forza e solidità ora. Se si vola troppo in alto e poi si cade, ci si fa male. Questo Napoli merita solo parole positive, nessuno di voi s’aspettava se siete onesti questo percorso. È sbagliato distinguere Conte da noi, siamo il Napoli, abbiamo sostituito Folorunsho che è un buon calciatore, gli ho fatto un rinnovo di contratto per cinque anni, sta giocando titolare subito alla Fiorentina. Billing ha più di 100 presenze in Premier League, ha bisogno di entrare in metodologie diverse. Pensavo di aver preso Danilo, poi è andata male, in tre mesi è più facile”

Manna: “Abbiamo provato a rinnovare il contratto proprio per tutelarci, quando una persona vuole andare via è difficile convincerlo a restare. Perchè dovevamo tenerlo se non voleva starci? Quelli che sono qui deve avere la volontà e la forza di starci. Questi valori devono essere alla base, non ha senso perseguire delle cose se non ci sono questi presupposti. A me non piace costringere le persone, se un marito o una moglie non si amano più divorziano. Il mister si è esposto in prima persona, Kvara è rimasto, poi non ha dato seguito. Non dobbiamo più pensare a Kvara, i giocatori vanno sostituiti e venduti”

Manna: “Presi per il collo è un termine forte, scorretto. Non è corretto uscire dai nostri parametri, ipervalutare i calciatori, la nostra realtà è questa, c’è ambizione oltre che l’aspettativa della piazza. Bisogna avere contatto con la realtà, poi vogliamo crederci e sognare, così ci sono anche più chances. Il mercato non è finito ieri, il Napoli non è finito, ci vuole un po’ di obiettività e coerenza. Stiamo concentrati sui nostri obiettivi, parametri, ci sono club che possono fare cose che non possiamo fare. Non facciamo le operazioni per accontentare la piazza o bruciare le tappe. Ho iniziato a giugno e abbiamo lavorato a step, abbiamo preso il miglior allenatore in circolazione, ci siamo allineati sulle scelte, è stato bravo ad aspettarci, gli abbiamo consegnato la squadra vera l’ultimo giorno di mercato, il presidente ci ha dato la possibilità di fare delle cose senza la cessione di Osimhen. Possiamo programmare e lavorare in maniera diversa, speriamo di portare a casa l’obiettivo di andare in Champions League e lavorare in vista della prossima stagione. Dobbiamo essere organizzati, precisi e lavorare sin da ora per il mercato prossimo come si fa nei club che pianificano tutto”

Manna: “Avevamo i documenti col Villarreal fatti per Rafa Marin, per andare in Champions League, volevo accontentarlo ma non ci sono state le condizioni per prendere un altro difensore. Ne abbiamo parlato con lui così come gli altri calciatori che volevano andare altrove. Su Yeremay ci siamo informati, nulla di più”

Manna: “Non volevamo perdere Kvara per dare un segno di forza, siamo stati costretti ad effettuare un’operazione che si è presentata il 1 gennaio. Il calciatore ha subito un infortunio a fine dicembre, non è vero che non ha passato le visite mediche, ci sono altre dinamiche. Avrà bisogno di un po’ di tempo per stare nei nostri parametri perchè lo dicono i volumi delle nostre partite. Siamo stati vicini a Garnacho, ad Adeyemi, i club non hanno voluto vendere, non facciamoci prendere dalla negatività”

Manna: “Abbiamo fatto un’offerta molto importante allo United per Garnacho, il Napoli ha una media salariale, non mi sembrava corretto inserire uno stipendio più alto dentro lo spogliatoio. Avevamo una bozza d’accordo per Adeyemi con il Borussia Dortmund, il giocatore non era sicuro, non voleva venire adesso. Tutti i giocatori che sono venuti qui hanno voluto fortemente essere qui, non devo convincere nessuno a venire qui, altrimenti vuol dire che non sei un giocatore per noi. Pensiamo di reinvestire i soldi della cessione di Kvara per rinforzare l’organico, per Saint Maximin ci sono stati dei problemi burocratici, il rammarico può essere che dovevamo andare prima su un profilo così. A gennaio grandi investimenti a parte il City o il Psg a gennaio non ci sono stati, il Milan ha comprato ma non vedo grossi movimenti di 30-40-50 milioni”

Manna: “Le strategie sono sempre convergenti, l’allenatore è focalizzato sul campo e sul lavoro. Questa è una squadra che era arrivata decima, grazie al lavoro del mister ha consolidato una posizione che è in linea con il nostro obiettivo: tornare nelle coppe europee, possibilmente dalla porta principale. È normale che il Napoli possa essere visto di passaggio in questa fase, c’è bisogno di un percorso che non si completa in sei mesi. Le idee sono assolutamente condivise, abbiamo perso un giocatore importante, potevamo e dovevamo fare meglio, mi assumo le mie responsabilità”

Manna: “Conosco personalmente Danilo, avevamo definito tutto, ci poteva dare in termini d’esperienza tanto ma ha fatto una scelta professionale e di vita. Per Comuzzo abbiamo fatto un’offerta scritta, non siamo riusciti a portarla a termine. Non siamo contenti, è andato via un giocatore importante, le aspettative della gente sono anche troppo alte, forse le abbiamo create anche noi ma abbiamo un gruppo che ha fatto 54 punti e non dobbiamo sminuirlo”

Manna: “Il contratto di Olivera è pressochè fatto, Mathias ha dimostrato la volontà di stare con noi. Con Meret siamo avanti, dovremmo vederci nelle prossime settimane, per Frank c’è un’opzione per allungare di due anni, stiamo provando a fare un contratto nuovo pur non avendo l’incombenza”

Manna: “Ci tenevamo a precisare alcune dinamiche, ci vogliamo mettere la faccia e con tutta trasparenza spiegare un po’ le dinamiche che sono accadute. Ringraziamo Khvicha per quello che ha fatto per il Napoli, abbiamo provato a sanare un po’ la situazione, a dicembre ci siamo visti costretti a fare questa cessione nella sessione invernale, siamo stati quasi sotto ricatto. Non è vero che serviva a risanare il bilancio, poi le dinamiche del calcio, del mercato ci hanno portato a fare una scelta diversa. È oggettivo che è andato via un giocatore importante, a gennaio è difficile che i giocatori forti si spostino, alcuni valori non erano congrui”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise