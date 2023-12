Mazzarri: “Certe reazioni ti fanno capire che c’è il fuoco dentro, a volte lo incanaliamo male. Politano è un ragazzo stupendo, da l’anima, ha avuto un attimo di stizza perchè con lui e Di Lorenzo parlavamo di andare a vincere e stava facendo una ripartenza. Sono convinto che siamo sulla strada buona. Demme ha un indurimento al polpaccio”

Mazzarri: “Arriviamo tanto nella trequarti avversaria ma siamo poco incisivi. Oggi vorrei fare dieci minuti di schemi d’attacco ma se faccio troppo sono affaticati. Se non alleni, un po’ di cose le perdi, oggi si può fare tanto al video ma non è la stessa cosa. Sto vedendo un po’ di equilibrio in più, subiamo meno contropiedi, serve anche un po’ di fortuna con l’episodio che ti gira a favore”

Mazzarri: “Simeone e Raspadori insieme? Credo sia più facile che giochi uno dei due, bisognerebbe avere più tempo per cambiare i meccanismi con gli allenamenti. In più conviene avere un attaccante in panchina”

Mazzarri: “Osimhen viene martoriato tutte le partite, magari sente la responsabilità di voler fare di più. Tendo a scusarlo non per buonismo, so che quando tornerà dalla Coppa d’Africa ci darà un grande contributo. Quando stiamo bene, imponiamo il gioco ovunque. Bisogna essere più equilibrati, avere la forza di non prendere ripartenze, dobbiamo tornare ad essere funzionali al risultato, bisogna stare attenti alle coperture preventive, al recupero immediato del pallone, a tutto ciò che ha contraddistinto la scorsa stagione”

Mazzarri: “Viste le partite disputate finora, sapevo che il calendario sarebbe stato difficile. Avremmo meritato due-tre punti in più soprattutto contro Juventus e Roma, poi contro l’Inter, visto il 3-0, è difficile dirlo”

Mazzarri: “Se vogliamo tenere i tre davanti, ci sono Lindstrom, Zerbin. Volendo, si fa le stesse cose dal punto di vista tattico, poi entrerò nello specifico in relazione a ciò che farà il Monza. La Lazio gioca con il 4-3-3, ho visto quella partita e ha sofferto. Se dovesse mancare Lobotka, dovrei partire con Cajuste, di cui ho una grande stima, da play, Anguissa poi è un giocatore importante, può essere posizionato ovunque, cercherò poi di cambiare il meno possibile. Considerando anche gli infortuni, sul mercato qualcosa ci sarà. Natan dovrà fermarsi per un mese e mezzo, guardiamo solo al Monza, non mi garba fare discorsi lunghi, la squadra deve riacquistare la fiducia e la serenità, solo i risultati ce le possono dare”

Mazzarri: “Oggi vedrò la squadra, capirò chi sono i disponibili, valuterò anche le condizioni di Lobotka e Lindstrom. Lobotka è un titolarissimo da sempre, se sta bene giocherà. Lindstrom di sicuro non ha i novanta minuti, dovrò comunque decidere una staffetta, inserendolo dal primo minuto o a gara in corso”

Mazzarri: “Voglio ringraziare il pubblico, ho saputo che ci sarà lo stadio pieno, sono contento di sapere che i nostri tifosi ci saranno vicini, oggi faremo allenamento, abbiamo tanti indisponibili ma dovremo fare comunque una grande partita. A gennaio non c’è il materiale per fare le rivoluzioni, sapete benissimo che del mercato parlerà la società. Voglio dare una mano a far riacquisire la fiducia a questi calciatori, il Monza è una delle squadre in questo momento che gioca meglio, ha un bravo allenatore, la Lazio, che gioca con il nostro stesso modulo, ha fatto fatica”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Monza, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise