Mazzarri: “Napoli è casa mia, sono in debito con i napoletani. Sto male perchè non sono riuscito ancora a fare ciò che feci tanti anni fa”

Mazzarri: “Contro la Roma non si è visto nulla in termini di inserimenti dei centrocampisti, con il Monza sì e, infatti, lo dimostrano le palle-gol di Anguissa e Gaetano. Stiamo tanto davanti al video, vedo anche l’avversario se gioca a zona o a uomo. Si valuta tutto, reputiamo forti sia Raspadori che Simeone. Ho tentato anche di mettere Osimhen e Raspadori, idea che contro il Cagliari ha pagato. Nè l’anno scorso nè con Garcia quest’esperimento non andava bene, si perdeva equilibrio, invece contro il Cagliari ha funzionato”

Mazzarri: “È brutto vedere con la tecnologia che abbiamo che mentre la palla è da una parte, fare fallo sul lato opposto senza che ci sia il pallone. Accade ad Osimhen e soprattutto a Kvara, si tende a farlo innervosire e, quando ha una mezza reazione, viene ammonito lui. Tutti i campioni devono essere tutelati, altrimenti si torna ai tempi in cui giocavo io, quando il giocatore più importante prendeva la gomitata e l’arbitro, seguendo l’azione, non poteva mai rendersene conto. Sono stato espulso proprio nei cinque minuti strani che portano tra il fallo non fischiato a Mario Rui e l’ammonizione di Kvaratskhelia. Politano sta discretamente bene, si verificherà bene. Gaetano era tra i papabili, oggi proverà, negli ultimi due giorni non si è allenato. Ho provato a recuperare Demme perchè siamo in emergenza anche per i cambi”

Mazzarri: “Simeone ha sempre il sorriso, è un ragazzo allegro, prezioso, è uno dei pochi che non lo fa capire tanto. Meglio di così non si può, dovrebbero essere tutti come lui”

Mazzarri: “Il Napoli è strutturato per giocare a calcio, l’altezza non si vede quando si gioca palla a terra come l’anno scorso. Può contare sulle palle inattive che nel calcio moderno sono fondamentali, bisogna stare più attenti quando ci sono i piazzati contro, o ci inventiamo qualche schema nuovo o è difficile fare gol”

Mazzarri: “Non considero la media punti perchè non si possono paragonare i momenti, poi c’è differenza tra il Real Madrid e l’Empoli. In questo momento mancano sette-otto titolari e non si può essere così pignoli, dopo la partita contro il Monza i giudizi cambiano in virtù del risultato. È il calcio, bisogna accettarlo”

Mazzarri: “Non si è giocato a tre, ci siamo abbassati a cinque, se l’esterno alto s’abbassa, Di Lorenzo viene dentro. Domani anche rischieremo se non stiamo attenti, ti attaccano sul palo opposto. Simeone l’anno scorso ha giocato una sola partita dall’inizio, Raspadori è un centravanti di manovra, hanno caratteristiche diverse, il Cholito attacca la profondità come Osimhen. Vedrò l’allenamento fino all’ultimo minuto e deciderò”

Mazzarri: “Zerbin è un’ala destra, ha fatto tutta la fascia come faceva Politano anche l’anno scorso quando il Napoli di Spalletti s’abbassava, rientrava anche Kvara. Lozano e Politano facevano ciò che faceva Zerbin, era un meccanismo per non subire pericoli sul secondo palo”

Mazzarri: “Contro il Monza abbiamo giocato molto bene creando sette-otto palle gol e concedendo solo un mezzo contropiede a loro. Abbiamo chiuso la partita con il 4-2-4, abbiamo fatto lo sforzo per vincerla. L’occasione di Gaetano sembrava come quelle di Mascara e Lucarelli con cui si vinceva alla fine, Simeone ha messo l’assist a Gaetano che era a tre metri dalla porta. Se continuate a giocare così, ne vinceremo tante creando sette-otto palle-gol. La partita è finita 4-2-4, sento delle cose assurde in tutta la settimana, so come è stata messa la squadra in campo”

Mazzarri: “Nel 2024 vorrei che s’invertisse la rotta sui risultati, col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione. Ho parlato con Mazzocchi, è un ragazzo eccezionale, ha una grande carica. Chi viene qui deve essere motivato, trasmettere carica a chi si addormenta dopo 2, 3, 4 anni. Di Lorenzo non aveva un doppio ruolo, ci ho parlato, ho capito che può fare anche altre cose, è un jolly. Ne sono successe tante riguardo agli infortuni, sono un po’ preoccupato per le assenze. Gaetano proverà oggi, qualcuno è in dubbio, parleremo con Juan Jesus, vedremo di recuperarlo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida di Torino.

A cura di Ciro Troise