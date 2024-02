Mazzarri: “In troppe partite siamo rimasti in dieci, il calcio è attenzione e concentrazione, non tensione, se la sentono troppa l’importanza della partita si fanno problemi. Bisogna essere concentrati, con la testa, nelle gambe, non sarà una partita semplice, chiediamo al pubblico di aiutarci. Lindstrom? Può essere un valore aggiunto, arrivare in Italia con il tatticismo che abbiamo noi non è semplice. Siccome è un patrimonio della società, è importante che cresca e si integri nel nostro calcio, è molto positivo negli allenamenti e spero che ci darà una mano. Ngonge può giocare centravanti di manovra, può giocare anche al posto di Politano, quindi partire da destra. L’unica partita che abbiamo vinto, con Raspadori nel 4-2-3-1, è avvenuta contro il Cagliari. Quando dal 4-3-3 siamo passati al 4-2-3-1, non sempre è andata bene anche prima che arrivassi io”

Mazzarri: “Ho messo Zerbin quinto di destra, che faceva tutta la fascia, è un ala, se giochi con due quinti che spingono e poi tre attaccanti il modulo diventa iperoffensivo. È importante avere dei meccanismi, guardate quante palle-gol abbiamo creato contro il Monza. O è un momento negativo perchè magari non siamo lucidi ma dal punto di vista dell’allenatore non si può chiedere di più. Natan ha fatto tre allenamenti con noi, Olivera non ce la fara, Anguissa è pronto, sta bene, Traorè ha rifatto una mini-preparazione e può già essere impiegabile per una ventina di minuti, anche Ngonge è molto interessante e sta molto bene”

Mazzarri: “Purtroppo contro il Monza abbiamo creato tante palle-gol, al di là della partita contro il Torino, che cancellerei, siamo stati ben solidi, che non va in difficoltà al primo contropiede. Dobbiamo essere un po’ più arrembanti e pesanti quando attacchiamo, non fare come anche contro la Salernitana di fallire quattro-cinque occasioni prima di far gol. Bisogna farlo prima, tirando anche da fuori area. È vero, avremo la pressione addosso, poi il Verona è sempre stato un avversario ostico. Proveremo ad arrivare al quarto posto, possiamo farcela se non ci succede tutto ciò che è accaduto, non guardo più la classifica per scaramanzia, la quarta è a quattro punti, sono diciassette finali. Zielinski? Non si è allenato, non sarà convocato”

Mazzarri: “Il mercato di gennaio prevede anche delle difficoltà, vedrete domani il modulo. Credo che sia utile che abbiano imparato a giocare a tre, sia 3-4-3 che 3-5-1-1, avere questa duttilità può essere un vantaggio. I ragazzi mi hanno dato la possibilità di poter cambiare in base all’avversario ad ogni partita”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro il Verona.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise