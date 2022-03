RILEGGI IL LIVE – Milan, Pioli in conferenza stampa: “Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti. Spero che loro giochino con la difesa alta, Ibra verrà con noi domani”

Termina qui la conferenza stampa.

Se la difesa alta degli avversari ci mette in difficoltà: “Quasi spero che giochino con la difesa alta domani”.

Perché la squadra tende ad abbassarsi dopo l’1-0: “Un errore soprattutto nell’ultima, dobbiamo continuare a giocare come sappiamo”.

Sul Napoli che riparte sulle fasce: “Non solo sulle fasce. Anche centralmente. Palleggia bene cercando di saltare la prima pressione. Dobbiamo non farci prendere alle spalle”.

Su Fabian Ruiz: “Mi piacciono i miei giocatori. Abbiamo tanti giocatori forti. Sono state partite equilibrate le ultime. Dobbiamo provare a portarla dalla nostra parte”.

Su Bennacer: “Dalla Coppa d’Africa è tornato bene, ha le qualità per essere un centrocampista completo. Ha grande carattere, è molto ambizioso e vuole continuare a crescere”

“Tomori-Osimhen? Nelle partite si formeranno sempre tanti duelli. Chi ne vincerà di più avrà la meglio”

“Da qui al 22 maggio mancano 33 punti. Sarà una continua altalena, difficilmente tutte le squadre avranno continuità. Dobbiamo restare lassù fino alla fine per lottare per le posizioni di vertice”

La somiglianza tra Rafael Leao e Osimhen: “Credo che siano due giocatori importanti e determinanti per le due squadre. Hanno caratteristiche diverse. Osimhen è più centrale, Rafael Leao parte da fuori. Entrambi sono imprevedibili. Noi puntiamo su Rafael Leao”.

Quanto peserà il Derby: “Niente. Anzi, sono sicuro ci abbia dato energie. Siamo pronti per affrontare questa gara”.

“Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti, spero presto. Domani chi difenderà meglio, avrà più possibilità di successo”

“Dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo ma da ora in avanti ogni partita sarà importante. Affrontiamo una squadra in grandissima condizione. Hanno grande qualità ma ce l’abbiamo anche noi. Il derby non ci ha tolto energie, ce le ha date. Siamo pronti per questa gara importante. Ogni squadra ha difetti, anche quella di Spalletti, abbiamo un piano di gioco”

Si parte con la conferenza stampa del tecnico: “Sarà un bellissimo ambiente al Maradona. Ibra? Si è allenato in gruppo, sta meglio e probabilmente verrà con noi domani”

Il Milan, dopo l’ottimo avvio di stagione, si prepara a una nuova sfida contro il Napoli nel match valevole per ventottesima giornata di Serie A 2021/2022, che varrà anche la testa della classifica. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 5 marzo alle ore 14:30