Cacciapuoti: “Ogni stagione va valutata per quella che è, sempre si può migliorare, va preso atto che la squadra sta dando il massimo. Se ci sono dei cali, può essere un fattore fisico ma spesso non è così, infatti, non si fa un 6-1 contro il Sassuolo se la squadra non ne ha più”

Calzona: “Sarri è un grandissimo tecnico, chiede tanto ai suoi difensori. Abbiamo fatto molto bene quest’anno in fase difensiva, il merito è di mister Spalletti che con metodologie diverse ha costruito una macchina che spesso ha registrato di essere tra le migliori difese del campionato”

Sinatti: “Zielinski non ha nessun problema fisico, ha dei grandi dati in termini di accelerazioni”

Domenichini: “Di scontato non c’è niente, fin dall’inizio avevamo l’obiettivo di conseguire questa qualificazione. Ci può stare il dispiacere, avevamo un sogno da poter custodire, non ci siamo riusciti ma dobbiamo essere felici, la squadra ha anche sviluppato un buon calcio”

Lopez: “Ospina e Meret? Sono due portieri che si sono comportati in maniera eccezionale, due ragazzi che hanno dato un buon rendimento alla squadra quando hanno dovuto giocare. Errore di Meret ad Empoli? Capita, non è solo colpa sua, ha reagito bene con personalità, ne abbiamo parlato il giorno dopo e ha lavorato con grande personalità”

Beccacioli: “Mertens? Penso che abbia fatto partite d’altissimo livello. Caratteristica tattica della squadra? Avere sempre il coraggio di fare la partita, non si è snaturata neanche nelle difficoltà, per esempio a Torino contro la Juventus in un momento molto complicato”

Sinatti: “I dati oggettivi smentiscono le sensazioni sulla preparazione atletica, pensate che quando abbiamo vinto 4-0 contro la Lazio abbiamo avuto dati di velocità media inferiori agli avversari, superiori, invece, in occasione della partita di Empoli”

Calzona: “Abbiamo avuto un calo in alcune partite, la stagione è completamente diversa rispetto a quella dei 91 punti, ci sono state le problematiche legate agli infortuni e al Covid di cui parlavano i miei colleghi”

Domenichini: “Partite in casa? Ci sono gli avversari e poi vanno considerate partite come quelle contro Empoli e Spezia con tante circostanze sfortunate”

Baldini: “È difficile capire cosa è dipeso il passaggio da un girone all’altro, le partite sono tante, hanno accumulato tantissima fatica nei calciatori. C’è stato il Covid, la Coppa d’Africa, non abbiamo mai visto un impegno diverso da parte dei calciatori. Ci hanno permesso di ottenere l’obiettivo primario di questa stagione: l’accesso alla Champions League”

Sinatti: “Abbiamo avuto l’80% della rosa con la positività al Covid-19, sicuramente ha inciso perchè ha degli strascichi, lascia uno stato infiammatorio all’organismo, anche le problematiche muscolari sono riconducibili. Ci sono poi gli stop di natura traumatica”

Domenichini: “Complimenti alla squadra per la qualificazione in Champions League”

