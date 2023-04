RILEGGI IL LIVE – Pioli: “Sarebbe un errore pensare solo a difendersi”. Kjaer: “Essere al Milan è un sogno”

Pioli: “Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche degli avversari, contro il Napoli bisogna saper interpretare bene i momenti. Brahim Diaz? È sotto gli occhi di tutti che sta crescendo tanto, è un ragazzo di grandissima personalità. Riesce a gestire benissimo le pressioni, è ovvio che mi piacerebbe vederlo a lungo nel Milan. Credo che anche domani vedremo cose diverse, il Napoli è stato differente a San Siro rispetto alla gara di campionato, lo sarà anche domani e anche noi ci adatteremo sia nella costruzione che nella fase di non possesso. Giroud sta bene, non so che scelte farà Spalletti

Kjaer: “Osimhen? Lo affrontiamo così come tanti altri grandi attaccanti. Non sai mai quando ricapiteranno queste partite e queste serate, giochiamo a calcio per questo motivo. A San Siro ho vissuto una delle più belle esperienze della nostra carriera, domani sarà un po’ differente ma saranno comunque sensazioni uniche. Essere al Milan è un sogno, abbiamo fatto tanti passi in avanti, il mister ha fatto la differenza spingendoci a migliorarci costantemente. È un passo molto importante, tutti avremmo firmato per questo percorso se me l’avessero detto tre mesi fa”

Pioli: “Credo che sia sempre molto bello giocare in grandi atmosfere, abbiamo un piccolissimo vantaggio per il risultato dell’andata, lo stadio caricherà sia i giocatori del Napoli che quelli del Milan”

Pioli: “Vince chi sfrutta meglio le occasioni create, entrambe sono in grado di farlo e l’ha fatto durante i confronti tra queste due squadre. Ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale di Champions League, i giudizi si danno a fine stagione. Tutte e due squadre saranno pronte, entrambe lo faranno al massimo della potenzialità. È chiaro che dovremo fare una partita di grande livello e pensiamo che saremo capaci di farlo”

Pioli: “Sarebbe un errore pensare di difendersi solo contro una squadra che in casa in Champions non perde da tantissime partite, segna la media di 3-4 gol a partita in Champions in casa. Dobbiamo difenderci bene ovviamente ma essere bravi nella gestione del pallone quando ce l’abbiamo. Abbiamo provato i rigori come in ogni competizione, non ho pensato a dove mettere Maignan sui rigori”

Kjaer: “Siamo felici di essere qui, l’ultima volta è andata bene, speriamo anche domani”

Pioli: “Siamo molto contenti di essere qui a giocare una grande partita. Le ripartenze fanno di queste caratteristiche, cercheremo di essere bravi anche in quello”

