RILEGGI IL LIVE – Prandelli in conferenza: “Gattuso straordinario nel recuperare Lozano. Il Napoli ha una grande qualità tecnica, non dovremo abbassarci troppo”

Rileggi il live di IamNaples.it della conferenza stampa di Cesare Prandelli, alla vigilia di Napoli-Fiorentina.

Prandelli: “Rinnovo meritatissimo per Terracciano”.

Prandelli: “Maradona è riuscito a farsi volere bene da tutti. Dà emozione sapere che un grande campione come lui abbia giocato in quello stadio”.

Prandelli: “Che differenze ci sono tra il Napoli di Ancelotti e Gattuso? Le squadre cambiano, si evolvono. Gattuso è stato straordinario nel recuperare uno come Lozano, è stato bravo nel motivarlo. Gli ha fatto capire che in quella posizione può fare molti gol, ma che esistono due fasi nel calcio. Ci sono molte differenze tra i due Napoli, ma è normale”.

Prandelli: “Giochiamo meglio con due punte? Non so se sia un’impressione o la realtà. Contro la Juve non giocavamo con le due punte ad esempio. E’ un argomento lungo da affrontare. L’ho detto a fine partita: se poche squadre mettono in campo due punte, c’è un motivo. Se poi hai due mezze punte insieme, è impossibile giocare a calcio. C’erano idee un po’ diverse. Io penso che una squadra debba avere un’idea ben precisa ma questa cosa delle due punte penso che andrà avanti fino a fine stagione”.

Prandelli: “Martinez Quarta? Nella difesa a tre può giocare in tutti e tre i ruoli. Per me è un titolare, come Igor. Partecipa e chiede come migliorare. Lo fa pure Igor e infatti per me restano due titolari”.

Prandelli: “Napoli? Hanno una grande qualità tecnica. Il nostro pericolo è se ci abbassiamo troppo, siamo costretti a difendere in area di rigore e possiamo correre molti rischi”.

Prandelli: “Kouame? E’ motivato, serio. Sta migliorando, penso che si può considerare Cristian un attaccante moderno. Anche partendo dall’esterno può fare molti gol, grazie alla sua velocità”.

Prandelli: “Infortuni? Stanno recuperando, ma devo aspettare l’ultimo allenamento per fare le mie valutazioni”.

Prandelli: “Importante la presenza del presidente, ci dà un ulteriore carica. Anche ieri ha assistito all’allenamento. I giocatori sono più attenti quando c’è lui”.

Prandelli: “Ambrabat, Castrovilli e Bonaventura la chiave per affrontare il Napoli? Dipende dalla partita, se ho un attacco con Ribery e Callejon devo insistere su questa qualità”.

Prandelli: “Non dobbiamo essere condizionati dalla situazione dello stadio. Vorrei rivedere l’atteggiamento propositivo visto contro la Juventus. Quando affronti le grandi squadre servono idee precise e la voglia di superare i limiti della squadra. Domani si deve affrontare l’avversario cercando di aggredirlo, a testa alta. Se difendiamo bassi saremo schiacciati, dobbiamo fare la nostra partita”.

Prandelli: “Sulla questione del Franchi? Non so. Le prime impressioni è che è una sconfitta per il calcio italiano, per le persone che vengono in Italia per investire nelle infrastrutture. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona come Commisso che ama la Fiorentina”.