Schreuder: “Rensch ha un infortunio all’inguine, Sanchez è un terzino offensivo, ottimo per far alzare la squadra, sarà bello vederlo crescere. Cambio di posizioni di Blind e Bassey? Vado a vedere le coppie come funzionano, forse con Blind riusciamo a costruire meglio”

Bergwjin: “Stamattina abbiamo parlato, ci siamo allenati e stasera discuteremo di nuovo, anche dei punti forti del Napoli, come pressare alti e faremo meglio il possesso palla. Non va come prima per me ma non dipende da altri, non è vero che ho più feeling con Brobbey che con Kudus”

Schreuder: “La partita di domani? La giocheremo come le altre, è la Champions League. È possibile che Sanchez non giochi 90 minuti, Dusan Tadic è venuto con noi per scelta della società. Ovviamente vogliamo far vedere ciò che sappiamo fare, sarà una partita molto interessante. Non ho pensato di cambiare modulo”

Bergwjin: “Era un misundestanding sulle maglie all’andata, in quel momento non le avevamo da scambiare. Mi aspettavo un Napoli forte, hanno un’ottima squadra, soprattutto Kvaratskhelia. Se vinci 4-1 con il Liverpool e sei in testa in serie A, vuol dire che hai una squadra forte”

Schreuder: “Vogliamo sempre essere dominanti, pressare alti anche se ovviamente ci saranno momenti in cui dovremo giocare più bassi. L’atteggiamento è quello dell’altra partita, devono cambiare i dettagli”

Schreuder: “Dobbiamo giocare meglio nella fase di possesso palla, l’Ajax non è fragile, è molto stabile mentalmente, non ci si può aspettare di essere forti in tutte le partite. Il Napoli è forte ma ad Amsterdam fino all’1-2 eravamo in partita. Abbiamo altri giocatori forti anche senza Tadic, l’Ajax è una grande squadra, lo dobbiamo accettare. Statistiche? Si difende tutti insieme anche quando prendiamo gol con i cross”

Bergwjin: “Fa parte del calcio avere momenti buoni e meno buoni, domani senza Tadic sarà dura, è un giocatore importante fuori e dentro al campo”

Dal nostro inviato Ciro Troise