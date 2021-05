RILEGGI IL LIVE – Semplici in conferenza: “Sarà difficile colpire questo Napoli. Vogliamo dare continuità ai risultati”

Rileggi con IamNaples le parole di Leonardo Semplici in conferenza stampa in vista del match di domani tra Napoli e Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni

Semplici: Preservare Joao? – “Stiamo valutando, dispiace sia andato in diffida. Vediamo quali saranno le mie scelte domani, vedremo con chi sostituirlo. È una decisione importante”

Semplici:Carattere – “Siamo abituati a vivere partita dopo partita. Il Napoli è in uno stato di grande forma, sta facendo risultati. Sarà una partita difficilissima viste le loro qualità. Sarà importante avere consapevolezza di mettere in campo tutte le nostre idee. Vogliamo raggiungere l’obiettivo, indipendentemente da come si chiama l’avversario.”

Semplici: Come scenderemo in campo?“Vediamo domani, vedremo le scelte. Noi la viviamo come se fosse l’ultima gara. Vogliamo mettere in campo una formazione che sia al top. Oggi c’è il Napoli e quindi dobbiamo provare a portare via un risultato positivo, sebbene sulla carta sia molto complicato.”

Semplici: Preoccupazioni?“Da parte mia e dello staff abbiamo la serenità di avere un gruppo importante. Va mantenuto il carattere e la mentalità che abbiamo recuperato.”

Semplici: Cosa chiedo ai miei contro il Napoli? – “Ho chiesto continuità. Solo attraverso quel modo di interpretare le gare si poteva pensare di fare risultati e raggiungere l’obiettivo. I ragazzi si sono resi conto che si trovano in una situazione non giusta, con prestazioni che nemmeno loro immaginavano. C’è voglia di ribaltare la situazione, di dare continuità ai risultati. Il campionato è ancora lungo, ora viene il difficile.”

Semplici: Le condizioni di Cragno? “Ha recuperato, sta bene”

Semplici: Chi ci sarà tra i pali? “Lo vedrete domani”

Semplici: Punto critico del Napoli? – “Colpire questo Napoli che sta giocando così è difficile da dire ma abbiamo tutte le qualità per farlo. Dovrà essere una partita di grande concentrazione in cui mettere tanto coraggio e far sì che si abbia un equilibrio”.

Semplici:Un pronostico? – “A Napoli con determinazione e voglia di portarci a casa un risultato che sarà importante per le prossime sfide.”