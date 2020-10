Termina la conferenza stampa di Slot e Koopmeiners, allenatore e centrocampista dell’Az Alkmaar alla vigilia della gara che introduce il cammino del Napoli in Europa League, in programma domani alle 18:55 allo stadio San Paolo.

Slot: “L’atmosfera è strana, si è parlato poco dei quattro pareggi che abbiamo fatto, dell’ultimo contro il VVV Venlo, non abbiamo fatto riunioni di squadra per evitare ulteriori contagi. Il nostro dottore sta facendo un ottimo lavoro, è strano che ci siano altri positivi. Stasera faremo riunione e parleremo del Napoli per prepararci alla gara di domani. Dovevamo farla ieri ma abbiamo preferito mandare i ragazzi a casa, volevamo essere sicuri al 100% che non ci fossero altri contagi, l’incubazione del virus fa in modo che tutto possa cambiare da un giorno all’altro. Hanno due punte molto forti ma anche gli esterni sono di grande livello. Non andiamo a schierare degli avversari a contrapporsi a loro, vogliamo difendere di squadra, non cercare troppo l’uno contro uno, speriamo anche di poter attaccare in modo da fare qualche gol con gli attaccanti che abbiamo.

Slot: “Due punte domani? Chi ci conosce sa che giochiamo sempre 4-3-3 e anche il nostro numero 10 lavora in proiezione offensiva, molto vicino agli attaccanti. Non vogliamo snaturarci, non cambieremo molto. Il Napoli ha tantissima qualità in attacco, non solo Osimhen ma anche Mertens e Lozano, poi m’impressiona la disciplina in fase difensiva, hanno voglia di lavorare. Hanno giocato gli ottavi contro il Barcellona del resto, rispettiamo tanto l’avversario. Il Napoli è la favorita del girone, ha sempre giocato in Champions, ho visto anche la Real Sociedad, sono molto forti, in testa alla Liga. Noi siamo dietro in classifica ma abbiamo delle qualità, lo sappiamo. Napoli vincitore dell’Europa League? Non lo so, si deve vedere. Sapevamo prima che potessero capitare delle infezioni nella rosa, non pensavo così tanti per una partita ma possiamo comunque schierare una squadra forte in campo. Negli ultimi giorni nello staff, con i dirigenti si parlava solo del coronavirus per capire se si potesse giocare la partita, ho provato a non parlarne con i ragazzi, abbiamo fatto anche ulteriori tamponi. Comunque tutti i giocatori dell’Az vogliono giocare, mettersi in mostra e nelle ultime quattro partite non abbiamo vinto. Sta a me dire ai ragazzi che i risultati non siano buoni, per quanto riguarda il gioco siamo anche soddisfatti, nei momenti in cui giocavamo in dieci abbiamo lasciato anche pochi spazi agli avversari ma se si vedono i risultati sembra tutto diverso. C’erano due rigori, degli episodi come l’errore del portiere contro lo Sparta Rotterdam. Il gioco c’è, non possiamo negarlo e non concediamo neanche così tante occasioni agli avversari”

Slot: “Sono giorni molto difficili, per fortuna anche i positivi sono asintomatici, stanno bene. Abbiamo parlato con la società, la Federazione, la Uefa, è bello giocare domani, non vediamo l’ora. Solo la Uefa può decidere sul rinvio della partita ma, se ci sono almeno 13 giocatori in lista, si deve giocare, poi le Asl di Napoli e il dipartimento di prevenzione in Olanda potrebbero bloccare ma non l’hanno fatto, altrimenti non sarei qui. Dobbiamo vivere e lavorare rispettando dei protocolli, siamo molto attenti, in Olanda va tutto avanti, non si è fermato nulla e anche il calcio procede. Non siamo stati leggeri col protocollo, abbiamo un dottore molto esperto e anche noi sentiamo che abbiamo fatto di tutto per evitare questo focolaio, proviamo ad essere più critici ma abbiamo fatto di tutto e non siamo stati leggeri”

Koopmeiners: “Dobbiamo andare avanti, abbiamo una rosa ampia, forte. siamo tutti pronti, sono queste le partite che si vogliono giocare, è un bellissimo stadio, mi dispiace che non ci siano tifosi. Ci aspetta subito un avversario che è anche in forma, ci sono giocatori al top in Italia ma anche noi siamo a livelli altissimi in Olanda. Osimhen o Mertens? Sono forti entrambi, abbiamo anche noi giocatori forti, non vedo l’ora di giocare domani”

Koopmeiners: “Contagi? Ovviamente è difficile, non siamo al completo ma ci siamo allenati, la preparazione è stata normale. Tamponi? È così da qualche mese, è la nuova normalità, si sapeva che potessero succedere dei casi. Ci sono tante partite da giocare, è un peccato anche se manca solo un titolare. Tutti quelli che siamo qui siamo negativi”

