Spalletti: “Formazione? Vi dico un titolare: Osimhen. Gli allenatori avversari spesso dicono che le loro squadre avrebbero meritato di più per dare maggiore entusiasmo in vista della gara successiva. L’analisi è leggermente differente, siamo quelli che hanno vinto, ci sono state partite più equilibrate”

Spalletti: “Lo Spezia ha giocatori molto veloci, rapidi, spero di trovare Gotti in panchina perchè ha avuto dei problemi. Sono bravi ad attaccare lo spazio dietro la linea difensiva, bisogna essere attenti alle coperture preventive. Dobbiamo fare la partita e allo stesso tempo essere veloci a correre all’indietro sulle loro coperture preventive”

Spalletti: “Raspadori è incredibile, basta vederlo in allenamento, ho più disponibilità verso quelli che si allenano in questo modo e si comportano in una determinata maniera. Bisogna tenere presente tutto, quando lo chiami in partita, riesce subito ad entrare come ha fatto contro la Roma. Anche per loro mi piacerebbe organizzare la partita contro la Primavera al Maradona”

Spalletti: “Diventa determinante da parte di tutti la partecipazione, il fatto che la giochino tutti insieme a tutti quelli che vengono a vederla. Le celebrazioni anticipate? Nessuno di noi ha scritto che alla fine del girone d’andata avremmo avuto cinquanta punti, bisogna farsi trovare pronti, con 54 punti a disposizione è ancora molto presto per far accadere le cose. Gol di testa di Osimhen? Crescerà sempre di più, i numeri per i suoi gol di testa saranno ancora di più, ha potenzialità incredibili”

Spalletti: “Se ci voltiamo un pochettino indietro, ritroviamo tante cose dette come certezze che non si sono concretizzate. All’inizio si diceva che non potevamo fare questo percorso, c’erano dei dubbi. Perchè una di quelle sei squadre non può fare quello che abbiamo fatto noi? Ci rimane l’obbligo di continuare a fare dei risultati affinchè gli altri, facendo ciò che abbiamo fatto noi, non s’avvicinino a noi. Ci vuole la consapevolezza che soltanto i fatti, i risultati sono capaci di scrivere la storia. Bisogna continuare a farli, ci sono delle squadre forti, in grandissima salute come l’Atalanta per esempio. Si diceva che non poteva avvenire ed è avvenuto, se non ti fai trovare pronto e attento riguardo al comportamento e alla totale disponibilità da mettere dentro le partite e gli allenamenti, si rischia di rimanerci male”

Spalletti: “Per noi conta che il pallone vada a duemila orari, quando si parlava di un eventuale calo di gennaio il mio pensiero è che bastasse tenere il ritmo alto. La determinazione è stata massimale”

Spalletti: “Contatto con i tifosi? Penso che ci sia nelle strade di Napoli, per gli allenamenti a porte aperte servono strutture adeguate, ci sono delle regole. L’anno scorso abbiamo fatto degli allenamenti al Maradona, stiamo pensando di fare la partita che facciamo con la Primavera per quelli che non giocano che serve ad abituarsi a preparare alle gare stesse. Mi sembra che poi ci sia l’impegno totale da parte di tutti di essere insieme in questo percorso, è indispensabile che ognuno di noi continui a fare la propria parte senza mollare di un centimetro. Il calciatore in campo ha un orecchio disponibile per ascoltare le indicazioni e un altro per sentire ciò che arrivano dai tifosi, è il discorso che abbiamo fatto sulla disponibilità. Se noi avessimo avuto la curva come l’anno scorso a La Spezia, saremmo stati più forti”

Spalletti: “La partita trappola esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano vittorie facili, già proiettati ad un finale scoppiettante. Allo Spezia del derby non gliene frega niente, gli interessano i punti salvezza che merita per il tempo che la città dedica alla squadra di calcio, io ci sono stato. Dobbiamo concentrarci su quello che è un match importantissimo, sarà una partita difficile in un campo difficile. Soltanto l’attenzione e la dedizione su qualsiasi tipo di partita ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Ci sono in palio tre punti importantissimi, non conta l’avversario”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise