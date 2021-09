Spalletti: “A Leicester non ci siamo disuniti, il carattere, la mentalità diventano fondamentali per andare avanti. Dobbiamo arrivare al punto di pensare che dobbiamo puntare ad uscire vittoriosi ad ogni partita. Ho incontrato Cannavaro ultimamente, ci siamo sentiti spesso anche quando lui era in Cina, l’ho sempre stimato da calciatore, conoscerlo è stato il raggiungimento di un obiettivo. Fabio è un ragazzo splendido, che si affretti ad invitarmi. Paddle? Sono scarso a qualsiasi gioco, non sono così di qualità, mi garba, però, il gioco. Piace a tutti perchè la pallina ti viene a cercare, in altri sport la devi andare a cercare tu, la comodità piace a tutti”

Spalletti: “Io mi diverto, sto bene quando a fine partita abbiamo vinto, sono un po’ contadino, per noi contadini sognare non è mai prudente, se la stagione cambia e non fai il raccolto, si pensa a quello che è domani, a ciò che possiamo arrivare a raccogliere. Pensiamo a domani, domenica è un po’ più in là, i contadini sono anche saggi. Qualche cambio in più? Tre-quattro calciatori li risparmieremo per averli freschi a quella successiva, verrà pensata così, 3-4, 4,5. L’allenatore intelligente è colui che dice cose intelligenti, l’essenziale è che non ci sia presunzione, nel parametro dei gol non presi c’è la bravura della difesa, ci sono anche i rientri di Insigne per 70 metri a dare una mano alla linea e fare blocco-squadra basso. Lo Spartak Mosca ha perso la prima gara in casa contro il Legia Varsavia, hanno perso in maniera immeritata per la qualità di gioco fatta, per le occasioni che hanno sprecato, il gol assurdo che hanno preso. Per loro la partita contro di noi diventa la sfida decisiva, in Russia tengono tantissimo al confronto europeo, le italiane poi rappresentano uno stimolo ancora in più. Per difficoltà sociali loro sono abituati a lottare in maniera forte, hanno allenatori che poi vengono da vari Paesi, che insegnano loro gli aspetti tecnico-tattici. L’atteggiamento di squadra incide sulla fase difensiva, si passa sempre da quello, con tutti che aiutano i difensori”

Spalletti: “Questo contatto diretto tra Napoli e il Napoli diventa più facile acchiappare certe sensazioni, quando sono entrato per la prima volta era vuotissimo e il rumore dei napoletani che vogliono bene a questi colori si sentiva benissimo”

Spalletti: “Abbiamo fatto allenamenti personalizzati, Sinatti è un ottimo preparatore atletico, qui si riesce a far bene la parte più nascosta che fa la differenza. Sono tutti pronti, ci dispiace aver lasciato fuori Ghoulam, nei pensieri di poter non prendere anche il terzino sinistro c’era anche la predisposizione per un campione e un uomo-squadra come lui, è uno di quelli che detta i ritmi, i tempi di tutto il gruppo. Quando hai dei giocatori che sono degli allenatori in campo, il mio lavoro è più facile”

Spalletti: “Riguardo ai gol segnati, è un lavoro costante degli allenatori giovani che ci sono nel nostro campionato, è un calcio più europeo, si trovano dei principi, dei concetti, ti sparano quelle vampate di velocità e tecnica che possono sempre ribaltare il risultato. Lozano è un ragazzo splendido, ha un po’ ritardato la condizione a causa dell’incidente che gli è successo, un po’ come Osimhen lo vedo nell’ambiente giusto, adatto per lui”

Spalletti: “Le cinque sostituzioni hanno allungato la vita a questa partita di calcio, per essere al sicuro bisogna fare tre gol. Non sei mai al sicuro, di conseguenza col Cagliari dovevamo sfruttare delle opportunità nel secondo tempo, ne abbiamo parlato con la squadra”

Insigne: “Eravamo consapevoli del valore del Leicester, siamo stati bravi a rimanere in partita, quel punto può essere molto utile. Domani lo Spartak Mosca verrà a fare una grande partita, vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. 400 partite con il Napoli? Da napoletano una grandissima emozione. Sto sereno, al di là dei gol, cerco di dare l’esempio in entrambe le fasi di gioco. Sono molto contento delle mie prestazioni, se un mio compagno vede il capitano rincorrere gli avversari lo fa anche lui. Siamo ancora arrabbiati per come è finito l’anno scorso, il mister ci sta aiutando, è arrivato qui consapevole della qualità della rosa. Vengo con piacere al campo, mi diverto, era da tempo che non la vivevo così, faremo grandi cose. Conosciamo le potenzialità di Osimhen, si vede anche in allenamento, vuole sempre fare gol, più li fa meglio è. È un giovane fortissimo, può ancora migliorare, non vanno fatti i paragoni. Io non parlo inglese ma scherzo con tutti. Per il Napoli è importante avere giocatori in Nazionale, facciamo esperienze che poi portiamo nel club, sto cercando di pensare solo al campo, se penso all’ultimo anno di contratto non mi diverto, ci sono il mio agente e il presidente, si sono incontrati, hanno chiacchierato. Voglio stare concentrare su questa stagione, possiamo fare grandi cose”

Insigne: “Abbiamo parlato tanto, sono cose che rimangono tra di noi, il mister comunica con tutti. Ho vissuto tanti Napoli, questo è uno dei Napoli più forti, ci stiamo esprimendo tutti al 100%. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, mettere in campo grandi prestazioni”

Insigne: “Stiamo bene, abbiamo fatto un grande allenamento come sempre prima della partita, dobbiamo rimanere concentrati, con i piedi per terra, la strada è molto lunga sia in campionato che in Europa, non dobbiamo farci distrarre dall’entusiasmo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne, alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca, gara valida per la seconda giornata del gruppo C di Europa League.

A cura di Ciro Troise