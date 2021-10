Spalletti: “Giovedì avevamo preparato anche gli ultimi venti minuti, quando vieni da una buona prestazione hai sempre un’indicazione su come fare la prossima gara”

Spalletti: “Avrei preferito che la Roma non avesse perso contro il Bodo Glimt, Osimhen può dare un grande contributo in ogni partita, basta vedere ciò che ha fatto contro il Legia Varsavia. Vedo respirare l’aria di Napoli, la voglia di regalare gioia e felicità ai nostri tifosi, sono convinto che faremo la nostra parte, vogliamo pilotare la partita”

Spalletti: “I fischi sono già avvenuti, non me li merito perchè so quanta passione, amore, ossessione ho dato alla Roma e ho messo per la Roma. Se me li faranno, a quella distanza lì diventa anche facile sopportare, mi farò consolare dai ricordi di quegli applausi delle magnifiche partite giocando un calcio spettacolare. La penso come Sabatini, tra Osimhen e Mbappè scelgo sempre Victor. Dobbiamo essere rimbalzanti, reattivi, rispondere alla Roma che ha il gioco corto nella trequarti con Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham che fa un po’ ciò che fa Osimhen, Zaniolon che da gli strappi. Dobbiamo rispondere a ciò che proporrà la Roma”

Spalletti: “Non lo so se sono cambiato negli ultimi due anni, dicono che ero nervoso, era simpatia selettiva, invece. Mi sveglio sempre in forma, se non si creano delle storie volutamente contro, mi potete attaccare quando volete, io sono più feroce di voi nelle critiche a me stesso. Essere accostato a Mourinho per me è un onore, non è avvicinabile. È una partita che azzera tutto, per significati diversi può dare un’altra piccola svolta a tutte e due le squadre. Bisogna essere bravi ad arrivarci al top e proporre il top come possibilità di collettivo”

Spalletti: “Mourinho? È cambiato poco, sa sempre dove andare quando parla. È uno che sa sempre come si fa. Per Totti ho fatto cose che pensavo di non fare mai per nessun calciatore, ho amato l’ambiente, Totti e lo rifarei quello che ho fatto per lui. Col pallone tra i piedi è il più forte ed è tra i più forti di quest’era calcistica, per quanto riguarda il resto non voglio spoilerare tutto il contenuto della fiction, il titolo è “Speriamo di morì tutti dopo”. Rimangono le difficoltà nel raggiungere le prime quattro posizioni per altre trenta partite, nel lungo periodo si vede la professionalità”

Spalletti: “La partita diventa difficilissima, questa è una squadra che può stare davanti a chiunque. Hanno una squadra forte, un allenatore fortissimo, Mourinho sa sempre come si fa, è uno di quelli che migliora la qualità del campionato in cui è stato. Ho sempre guardato il lavoro di quelli più bravi di me, poi c’è la partita e lì valuteremo che cosa fare, le scelte, le iniziative, non devono rimanere fermi. Sono convinto e sicuro che la squadra saprà da che parte andare”

Spalletti: “Oltre il tempo che si consuma in partita, c’è quello degli allenamenti e da parte mia è facile constatare come si comportano i calciatori, come si sta sul pullman mentre s’arriva allo stadio, come si sta in albergo la sera prima, anche tra quelli che giocano meno stesso. I segnali sono tutti positivi, mi fa piacere che avete sottolineato le risposte di tutti”

Spalletti: “Non bisogna vivere invano in generale, sono tanti anni che faccio questo mestiere e ho capito una cosa: per essere un allenatore felice, che vive bene il calcio, ho bisogno di passaggi importanti, di piazze da umori forti, nel bene e nel male. Roma-Napoli è la partita della mia vita, tra due esperienze esaltanti della mia storia, tra due parti di me. Non c’è alcun passato da sconfiggere, c’è una gara importantissima per il futuro del Napoli, che deve provare a vincere. Domani sarò tutto del Napoli ma la Roma non sarà mai la nemica.

Spalletti: “Domani è uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d’Italia, dove tutti vorrebbero abitare. Per me quel condominio rimane integro per tutto l’anno, non ci sarà qualcuno escluso prima, tutti rimarranno agganciati alla possibilità di andare in Champions League. Del resto se ne parlerà a strada facendo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro la Roma valida per la nona giornata del campionato di serie A in programma domenica 24 ottobre alle ore 18:00.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise