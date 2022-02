RILEGGI IL LIVE – Spalletti: “Mertens e Osimhen possono giocare insieme ma bisogna guardare l’equilibrio”

Spalletti: “Xavi è stato uno di quei calciatori che sapeva benissimo il calcio, usando tempo e spazio durante le partite., Ho letto una sua intervista, lui è capace sicuramente d’infondere consapevolezza alla sua squadra. Vorrà portare il Barcellona a dei livelli importanti, costruisce sempre l’azione dal basso, va sempre alla ricerca di tenere la linea difensiva molto alta, ha messo dei calciatori dentro a gennaio che possono dare quegli strappi e la qualità d’imprevedibilità, che possono risolvere la partita anche da soli. Camp Nou? Se cominciamo a pensare a come si chiama questo club, si corre il rischio d’intimorirsi, meglio pensare al calcio che dobbiamo esibire e proporre, a cosa dobbiamo tirar fuori oltre i nostri limiti, alla qualità della nostra squadra, dobbiamo pensare a fare quel calcio che abbiamo fatto vedere pensando all’aspirazione, alla ricerca, dobbiamo essere consapevoli che l’abbiamo già dimostrato e farlo vedere”

Spalletti: “Sono partite speciali, ultimamente abbiamo parlato di “figata”. Le potremo chiamare i dream matches, attraverso queste sfide si riesce poi ad avere risposte talmente forti per capire a che livello sei per giocare ad un certo top. Osimhen? Ieri a fine allenamento niente di muscolare, ha avuto un risentimento con un leggero gonfiore al ginocchio destro, per precauzione l’ho lasciato a riposo, lo valuteremo domani”

Spalletti: “Quando abbiamo delineato la rosa, abbiamo considerato dei giocatori che possono scendere in campo insieme. Non solo Mertens e Osimhen ma c’è anche Petagna, dobbiamo considerare gli interi 95 minuti, non solo la scelta di due giocatori messi insieme. Sono equilibri di squadra, conta che la squadra sappia ciò che si deve fare per muoversi in maniera coerente”

Spalletti: “Noi siamo a posto così, abbiamo tutto ciò di cui c’è bisogno per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un solo calciatore, se ti viene a mancare Lozano non puoi perdere il discorso di che squadra sei. Il Chucky ci può dare la qualità dei suoi strappi, dei suoi gol, della sua personalità, il Napoli ha una rosa che può sopperire alla sua assenza”

Spalletti: “Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, dobbiamo andare ad esibire il nostro marchio di gioco di squadra. Ci saranno momenti in cui dovremo difenderci e altri, invece in cui potremo attaccare”

Spalletti: “Se abbiamo velleità di andare fino in fondo e avere la voglia di dare gioie ai nostri tifosi, dobbiamo farci trovare pronti in qualsiasi momento, non dover scegliere il periodo e il contesto”

Spalletti: “Ci vuole sia il cuore che il cervello, saper stare calmi e scegliere quali sono i momenti giusti della partita, saper soffrire, avere corsa, qualità, saper soffrire e conoscere il calcio. Mentalità vincente? Dico che bisogna cercare di essere sempre il Napoli, dare il massimo, dobbiamo puntare sulle qualità che abbiamo, offrire un buon calcio per il nome che portiamo, le aspettative della città. Dobbiamo cercare di vincere le partite, si diventa grande così, rincorrendo i risultati, le competizioni contro qualsiasi avversario. Non c’è una divisa da mettere differente tra una partita e l’altra, essere sempre gli stessi, bisogna trovare il contesto giusto per essere sempre noi stessi, la ricerca di vittoria e fare un buon calcio. Gol in trasferta? Non cambia niente, si va per fare gol e avere un equilibrio di squadra contro realtà di questo livello che hanno giocatori in grado di ribaltare l’azione e attaccare la linea difensiva”

Fabian Ruiz: “Non credo ci sia un favorito, sono due squadre in un buon momento. Tengo un solo anno di contratto, mi piace molto stare al Napoli, ora penso solo a fare bene qui. Siamo due squadre a cui piace giocare la palla, non dobbiamo cambiare lo stile contro il Barcellona, con la palla siamo più forti”

Fabian Ruiz: “Parliamo sempre del Barcellona, abbiamo molto rispetto per il nostro avversario. Cosa cambia tra Lobotka e Anguissa? Nulla, abbiamo il nostro stile di gioco anche con Demme che sta giocando poco. Sappiamo che questa gara contro il Barcellona sarà molto difficile ma possiamo fare molto bene”

Fabian Ruiz: “Busquets? Non potrei mai criticarlo, è uno dei migliori al mondo, in campo con lui è tutto più facile, per me è un piacere giocare con lui, non potrei dire mai nulla di negativo su di lui. Contro il Barcellona sarà una partita molto difficile, loro si sono rinforzati molto bene durante il mercato di gennaio”

Fabian Ruiz: “Sappiamo che loro vogliono vincere, sono un club molto forte, i giocatori ce l’hanno, anche noi abbiamo preparato bene questa partita, speriamo bene perchè domani vogliamo portare questo risultato a casa”

Fabian Ruiz: “Ci piace tenere il pallone, dominare le partite, anche il Barcellona ha il nostro stile, vogliamo tenere palla, recuperarla molto presto”

Fabian Ruiz: “L’Europa League è una competizione molto importante, vogliamo arrivare fino alla fine. Loro sono molto forti ma anche noi stiamo facendo molto bene”

Fabian Ruiz: “Sarà una partita importante per la gente del mio popolo, sarà molto bello”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Fabian Ruiz e Luciano Spalletti, centrocampista e allenatore del Napoli alla vigilia della gara contro il Barcellona valida per l’andata dei play-off di Europa League.

Dal nostro inviato a Barcellona Ciro Troise