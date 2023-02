Spalletti: “Glasner è un allenatore moderno, riesce a far giocare benissimo la su squadra. Si fanno i complimenti per il calcio che ha fatto, l’ho incontrato anche ai tempi dello Zenit, stanno facendo un bel campionato, sarà una partita delicata e difficile. Lui è un avversario che ha qualità da trasferire alla sua squadra, da cui si può andare ad imparare per portarle nel nostro sistema di lavoro. Ci abbiamo degli osservatori che vanno a riportare numeri, le giocate più belle, ne abbiamo diverse sul block notes. Mario Rui e Olivera? Ho differenti bei problemi da gestire, quando ha giocato Elmas al posto di Zielinski ha fatto benissimo, quando eravamo ancora titubanti sul nostro cammino Raspadori e Simeone ci hanno messo a posto tante cose. Lozano e Politano li ho cambiati più volte, il livello di tutti e due è altissimo, si cerca di far funzionare il 100% di una coppia, usando bene entrambi si può raggiungere il 100%. Nella lunghezza di un campionato, ci sono momenti dove il grafico s’abbassa. Ho diverse coppie di questo livello, qualcuno ha giocato di più o di meno, altri un po’ e un po’. Mario ed Olivera sono una coppia del genere, uno ha qualità in alcune cose, l’altro in altre. Per ora hanno funzionato bene, speriamo di farli funzionare ancora”

Spalletti: “Kvara e Osimhen? Sono due tipi che hanno l’estro, la fantasia per mandare segnali al calcio mondiale, però, poi allo stesso tempo sono due ragazzi giovanissimi perchè Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a sceglierli in un pacchetto molto ampio di calciatori. Questa gioventù va ancora plasmata, fatta maturare, quello di domani sera è un evento in cui non è lecito avere paura. Vedremo sicuramente quelle giocate. Ogni calciatore ha la sua di scatola, a Kvaratskhelia non si può chiedere ciò che si chiede a Di Lorenzo. Quando avrà palla l’Eintracht, bisogna ripiegare con gli attaccanti, fare fase difensiva, blocco squadra basso, ci vuole la disponibilità a rincorrere gli avversari. Ci auguriamo di fare la partita che il Napoli riesce a fare da quando si è iniziato, a far circolare il pallone, a comandare la partita, ad andare a fare gol”

Spalletti: “Complimenti? Non mi fido di voi, dicevate che non arrivavamo neanche in Champions League, ora dite l’opposto. Glasner ha parlato bene, ha detto anche che ha il 50% di passare il turno, si è meritato questo percorso nella finale di Europa League che ha vinto contro il Glasgow Rangers”

Spalletti: “È la sera prima, devo dare i biscotti alle renne, vedremo se riusciremo a scartare i regali. A tratti anche le squadre che giocano in Europa fanno delle scelte, passano dei momenti dove decidono di concedere campo per poi andare a giocare nello spazio, ha la possibilità di andare all’attacco e montare addosso agli avversari, riesce benissimo a ripiegare. Si fa un po’ tutti in modo di usare delle strategie diverse”

Spalletti: “Conosco abbastanza bene i miei calciatori e che uomini sono. M’aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita, loro hanno un po’ più d’esperienza durante la partita da dentro o fuori, ci siamo allenati nelle ultime gare di campionato parlando come se fossero gare da dentro o fuori senza pensare al piccolo margine che abbiamo creato in campionato, le hanno interpretate bene”

Di Lorenzo: “In ogni partita cerchiamo di mettere in mostra le nostre potenzialità sul possesso palla, abbiamo voglia di confrontarci con loro dimostrando che si può fare. Non penso ci sia una favorita quando si arriva a questo punto, dipende da ciò che mettiamo in campo. Gesto pre-partita? Mi sento di dire qualche parola prima del calcio d’inizio”

Di Lorenzo: “Il ruolo del terzino si è evoluto molto, cerco di variare la mia posizione in ogni partita anche per adattarsi all’avversario. Le partite in ambito europeo sono molto intense, ci siamo preparati al meglio. Tra i laterali più forti d’Europa? Non ci penso più di tanto, delle volte ci riesco, altre no. Sono contento del percorso che ho fatto, del livello raggiunto. Lavoriamo ad ogni partita sui calci piazzati, sono una componente anche ora. Abbiamo lavorato anche su quest’aspetto oltre ad altri. Non abbiamo preoccupazioni e timori, stiamo facendo benissimo. È un’altra competizione, è una partita importante per noi, i tifosi, il Napoli non è mai arrivato oltre i quarti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Giovanni Lorenzo, allenatore e capitano degli azzurri alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani al Deutsche Bank Park.