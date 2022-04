RILEGGI IL LIVE – Under 15, Napoli-Frosinone 1-0 (4′ s.t. rig. Distratto D.)

PARTITA FINITA Un po’ di scaramucce alla fine in seguito all’espulsione di Arzillo

35′ + 4′ Piccola spinta di Arzillo ad un calciatore del Frosinone con il pallone fuori. Espulso Arzillo

35′ + 3′ Ottima occasione per il Napoli per chiudere la partita, spreca Cimmaruta a tu per tu con l’estremo difensore frusinate che mette in angolo

35′ + 2 Punizione per il Frosinone, palla messa in mezza, blocca Sorrentino

CONCESSI 5 MINUTI DI RECUPERO

27′ Cambia anche il Frosinone, dentro Lupi per De Filippis

27′ Testa per Giglio e Iovine per Picca. Due cambi per il Napoli

25′ P. Garofalo allontana di testa su lancio dalle retrovie del Frosinone, arriva il pallone a Tiberi che calcia alto

22′ Esce Molignano, che era entrato a inizio ripresa ed entra Menichelli nel Frosinone

17′ Napoletano ruba palla a un difensore del Frosinone, il sul mancino termina di pochissimo a lato sfiorando il palo

9′ Ammonito Distratto D.

4′ RIGORE PER IL NAPOLI! Fallo su Napoletano, molto dubbio. Ammonito per proteste il mister del Frosinone. Dal dischetto segna Distratto D. 1-0

1′ Tiro di Distratto D. dal limite, palla fuori

INIZIA LA RIPRESA, entra Molignano, esce Zorzetto

FINE PRIMO TEMPO

35′ Partita che si accende, punizione di Cimmaruta, il portiere frusinate smanaccia fuori

34′ CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE, fallo su Tocci! Grande parata di Sorrentino su un tiro a mezza altezza di Buonpane

31′ Scontro fortuito tra due giocatori del Napoli, Arzillo finisce a terra. Proteste del capitano del Frosinone Diodati che viene ammonito

28′ Frosinone in avanti, Buonpane serve De Filippis sulla destra, Sorrentino bravo a metterla in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi

26′ Si libera sulla destra Lupacchio che prova a servire Napoletano che tarda a calciare col sinistro. Palla fuori

23′ Percussione di Arzillo sulla fascia, serve Giglio che prova a riservire Arzillo che si trova in fuorigioco. Ottima occasione

22′ Punizione del Frosinone da lontano di Caliandro, tiro centrale che rimbalza davanti a Sorrentino che blocca in due tempi

16′ Fase molto confusa della partita, un difensore del Frosinone fuori per problemi fisici

11′ Giglio prova il tiro al volo col sinistro, palla abbondantemente fuori

10′ Richiamato l’allenatore del Frosinone per proteste

7′ Picca serve Giglio sulla fascia, cross al centro ma salva Cazora in fallo laterale

4′ Ammonito Garofalo per scaramucce con un calciatore del Frosinone. Sulla punizione Caliandro tira alto

2′ Calcio d’angolo per il Napoli che prova a indirizzare la partita dalla sua parte, nulla di fatto

14:59 – PARTITA INIZIATA

LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Sorrentino, Lupacchio, Distratto F., Cimmaruta, Garofalo P., Garofalo C., Distratto D., Arzillo, Picca, Napoletano, Giglio. A disposizione: La Matta, Carofilo, Ponticelli, Rocco, Testa, Raiola, Sorrentino P., Riccio, Iovine. Allenatore: Gennaro Sorano.

FROSINONE: Marini, Riccone, Cazora, Caliandro, Dolciami, Zorzetto, Buonpane, Diodati, Tiberi, Tocci, De Filippis. A disposizione: Bracaglia, Oscurato, Lupi, Mariniello, Molignano, Lombardo, Belli, Marchesi, Menichelli. Allenatore: Alessio Minzoni.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la diciassettesima del campionato Under 15 girone D. Gli azzurrini sono secondi in classifica a due punti dalla Roma (impegnata nel derby contro la Lazio), le prime due accedono direttamente ai quarti di finale saltando un turno nel percorso verso la final four. Il Frosinone insegue il Napoli a -1, è in gioco praticamente il secondo posto. Con una vittoria, il Napoli conquisterebbe con un turno d’anticipo l’accesso ai quarti di finale dei play-off, il 24 aprile poi l’ultima partita in trasferta contro il Cosenza.