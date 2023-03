RILEGGI IL LIVE – Under 17, Napoli-Sampdoria 4-1 (8′ Panarello, 39′ De Crescenzo, 42′, 58′ Pinzolo, 79′ Parisi). Poker azzurro

TERMINA IL MATCH

Concessi 3 minuti di recupero

87′ Ammonito Cefariello per perdita di tempo

85′ Triplo cambio nel Napoli: fuori Borriello, Cefariello e D’Angelo per Cantone, Sequino e Di Giovanni

80′ Altra azione di Borriello, percussione sulla sinistra, tiro dal fondo che respinge Rodolfo

79′ 4-1 NAPOLI! Azione sulla sinistra di Borriello, controllo di Parisi che controlla, mette a terra il pallone e di sinistro batte Rodolfo

77′ Dentro Parisi per D’Angelo

75′ Doppio cambio nella Samp: fuori Rossello per infortunio, dentro Garbarino, fuori Trevisan per Perissa con Melani spostato a sinistra.

70′ Tiro di D’Angelo dalla distanza e pallone a lato

68′ La Samp riesce ad allontanare dopo un batti e ribatti in area

67′ Sponda di Raggioli per Borriello, fermato al momento del tiro dall’ottimo intervento di Rossello che si rifugia in angolo

66′ Triplo cambio nel Napoli, fuori Campanile per Ballabile, De Crescenzo per Gambardella con Garofalo che si sposta a sinistra. Fuori anche Pinzolo per Raggioli

62′ Punizione battuta velocemente da Sequino, tiro dal lato destro di Borriello e palla a lato

60′ Sampdoria due volte pericolosa, prima con Murgia, il cui tiro viene ribattuto da Esposito e poi con Islam con un tiro di poco alto sulla traversa.

58′ 3-1 NAPOLI! palla recuperata da De Luca, bella palla in verticale per Pinzolo che controlla il pallone, entra in area e batte con un bel tiro ad incrociare il portiere della Samp Rodolfo

57′ Cambio nella Samp: esce Panarello per Sava

53′ Rimpallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un’uscita di Petrone, allontana la difesa del Napoli

52′ Punizione pericolosa di Islam, salvataggio di D’Angelo di testa nei pressi della linea di porta

51′ Ammonito Esposito per un fallo sul lato sinistro. Punizione per la Samp

49′ Ammonito per proteste Trevisan

Cambio nella Samp: dentro Islam per Giolfo

INIZIA LA RIPRESA, batte il Napoli

Termina il primo tempo

1 minuto di recupero

42′ – 2-1 NAPOLI! Tiro di D’Angelo deviato da Pinzolo in porta per il 2-1.

41′ – Il Napoli prova ad attaccare ancora, cross di Campanile ma blocca Rodolfo

39′ 1-1 NAPOLI! Azione sulla sinistra sull’asse Malasomma-Borriello-De Crescenzo, pareggio con un gran diagonale del terzino!

36′ Cross di Malasomma, Pinzolo non riesce ad impattare di testa per un soffio.

35′ Tiro al volo di Murgia abbondantemente a lato.

33′ Doppia azione da una parte e dall’altra, due tiri doriani vengono ribattuti. Riparte il Napoli, Malasomma serve Pinzolo, anche il suo tiro viene ribattuto e l’ultimo tocco è debole e bloccato dal portiere doriano.

32′ Ammonito D’Angelo per una trattenuta su Rossello

31′ Ammonito Galizia per proteste

26′ Decisione contestata dal Napoli: lancio dalle retrovie, sponda di Pinzolo e Borriello viene fermato per un fuorigioco di Pinzolo che sembra non esserci

25′ Malasomma prova il tiro accentrandosi dalla sinistra, tiro abbondantemente a lato

23′ Giocata di Campanile sulla destra, il tiro di Pinzolo viene deviato dalla difesa e blocca Rodolfo

21′ Pasticciano Garofalo e Petrone che rischiano di regalare il pallone a Murgia. Pericolo sventato

19′ Occasione Samp: palla verticale per Murgia, cross teso ma Melani non arriva sul pallone

17′ – Cross basso di Campanile, nessuno raccoglie il pallone.

8′ – SAMP IN VANTAGGIO. Bel tiro di Panarello dalla distanza, palo interno e palla alle spalle di Petrone: 0-1

6′ Il Napoli chiede un calcio di rigore, spunto di Malasomma che salta Costantino: spinta energica da dietro, per l’arbitro non è rigore.

Moduli speculari per entrambe le squadre.

Sampdoria con il 4-2-3-1: Rodolfo in porta, Sinatra, Costantino, Freccero e Trevisan in difesa, Rossello e Malaj a centrocampo, attacco con Panarello, Giolfo e Melani alle spalle di Murgia.

Napoli con il 4-2-3-1: Petrone in porta, Sequino, Esposito, Garofalo, De Crescenzo; De Luca e D’Angelo davanti alla difesa, Campanile, Borriello e Malasomma dietro Pinzolo. Manca il play titolare Borrelli per infortunio.

PARTITA INIZIATA

Ecco le formazioni:

NAPOLI: Petrone, Sequino, De Crescenzo, De Luca, Esposito, Garofalo, Campanile, D’Angelo, Pinzolo, Borriello, Malasomma. A disposizione: Di Marzo, Cefariello, Gambardella, Cantone, Parisi, Valentino, Raggioli, Ballabile, Di Giovanni. Allenatore: Galizia.

SAMPDORIA: Rodolfo, Sinatra, Trevisan, Rossello, Costantino, Freccero, Panarello, Malaj, Murgia, Giolfo, Melani. A disposizione: Parodi, D’Amore, Traverso, Islam, Sava, Garbarino, Merlini, Pelissa. Allenatore: Russo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sampdoria, gara valida per la ventunesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini cercano continuità, per la prima volta in questo campionato hanno portato a casa due successi consecutivi battendo lo Spezia al Kennedy in rimonta e poi l’Empoli in trasferta. Gli azzurrini sono terzultimi, hanno nel mirino l’Empoli che ha due punti in più e il Sassuolo e la Sampdoria che, invece, vantano quattro lunghezze in più. All’andata la Sampdoria riuscì a vincere 1-0 con un gol di Rossello.