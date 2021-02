RILEGGI LIVE – Benevento, Inzaghi: “Abbiamo assenze importanti, ma la rosa è ampia. Domani sarà dura, ma vogliamo sovvertire i pronostici”

Rileggi le parole in conferenza stampa di Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, alla vigilia del match contro il Napoli. Gli azzurri affronteranno alle 18:00 di domani i sanniti al “Maradona”.

Inzaghi: “Dispiace per la squalifica, ma ho un grande staff e la mia assenza in panchina non si sentirà”

Inzaghi: “Dobbiamo mantenere la nostra identità cercando di fare una partita perfetta. In stadi del genere è sempre complicata”

Inzaghi: “Gattuso ha carattere, ed una grande squadra a disposizione. Il Napoli andrà in Champions, ora hanno solo il campionato da giocare. I loro rientri faranno la differenza, possono andare molto avanti”.

Inzaghi: “Questa squadra ha morale, ma la Serie A è difficile. Dobbiamo tornare a vincere al più presto. Ci mancano altri 15 punti, dobbiamo mettercela tutta”.

Inzaghi: “Vedremo se partire con un giocatore meno offensivo in avanti o se schierare Insigne. Mercoledì abbiamo un’altra gara, dobbiamo valutare oggi in allenamento come far girare lui e Viola”.

Inzaghi: “Gara equilibrata? I tempi non sono ancora matura, il Napoli è forte. Sono partiti per vincere lo scudetto. Speriamo di fare una gara come all’andata. Con giocatori come Insigne e Zielinski sarà dura. Abbiamo dimostrato che quando diamo il massimo possiamo dare fastidio”.

Inzaghi: “La squalifica? Mi sarebbe piaciuto essere in panchina in uno stadio così importante. Ho piena fiducia nel mio staff”.

Inzaghi: “L’attacco del Napoli è fantastico, tra i migliori del campionato. Possiamo sovvertire i pronostici, sperando che loro non siano al massimo”.

Inzaghi: “Al di là delle assenze del Napoli, ci mancano giocatori importanti come Glik, Improta e Iago Falque. La rosa è ampia, ci sarà modo per tutti di avere spazio e mettersi in mostra”.

Inzaghi: “Tempi maturi per battere una big? Dura battere una big, a me importa vedere la mia squadra giocare in modo propositivo. La squadra sta bene, e al di là del risultato questa è la cosa più importante per me”.

Inzaghi: “Terzino sinistro? Decido in base alla condizione dei giocatori, non alle caratteristiche. Valutiamo oggi chi giocherà a sinistra tra Foulon e Barba”.

Inzaghi: “L’assenza di Glik è pesante, ma ho tre calciatori come Foulon, Caldirola e Tuia che mi danno ampie garanzie. Due di loro scenderanno in campo dal primo minuto, l’altro sarà fondamentale in corso d’opera. Dispiace sempre lasciare qualcuno fuori, ma ci saranno tre gare ravvicinate e tutti dovranno farsi trovare pronti. Non è da dimenticare poi Barba, elemento duttile che ha disputato prove egregie sia come esterno basso, sia come centrale”.

Inzaghi: “Stiamo bene, le ultime gare sono state ottime. Sarà dura domani, ma daremo il massimo”.