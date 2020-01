RILEGGI LIVE – Coppa Italia: Napoli-Perugia 2-0 (24′ e 36′ Insigne su rig.), gli azzurri accedono ai Quarti di Finale

93′ FINISCE IL MATCH! Il Napoli vince, disputa una buona gara ed accede ai Quarti di Finale

90′ Tre minuti di recupero

89′ Tiro di Elmas, blocca Fulignati

83′ Esce Zielinski ed entra Allan. Ultimo cambio per il Napoli

81′ Buon tiro di Elmas dopo un azione ben organizzata, respinge Fulignati

79′ Tiro dalla distanza di Falasco, palla a lato

77′ Napoli che ha abbassato il ritmo con gli ospiti che provano a farsi vedere

75′ Esce Lozano ed entra Callejon

72′ Entra Konate ed esce Carraro

70′ Cross dalla destra e di testa Falcinelli manda la palla di poco a lato

65′ Tiro a giro di Insigne, blocca Fulignati

63′ Esce Fabian ed al suo posto entra Demme

62′ Ci prova dalla distanza Zielinski, palla nettamente alta

61′ Ammonito Fabian Ruiz per un fallo su Falcinelli. Esce Iemmello ed entra Melchiorri

55′ Ammonito Gyomber per fallo su Lozano

54′ Esce Buonaiuto ed entra Dragomir nel Perugia

53′ Cross di Insigne e Zielinski da buona posizione colpisce la difesa che chiude

51′ Tiro dal limite di Iemmello, palla centrale e Ospina blocca in due tempi

48′ Bel duetto tra Lozano e Llorente con quest’ultimo che sbaglia lo stop finale

46′ Perde palla Fabian a centrocampo, nel contropiede degli umbri Ospina chiude facilmente

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

50′ Ospina para il rigore a Iemmello! Il portiere colombiano si riscatta. Finisce il primo tempo

49′ Dopo due minuti l’arbitro concede un calcio di rigore al Perugia.

47′ Proteste per un presunto fallo di mano di Hysaj.

46′ Annullata per fuorigioco una rete a Zielinski.

45′ Grave errore a centrocampo di Elmas, il Perugia spreca con Falzerano

42′ Ci prova Falcinelli dalla distanza, palla a lato

40′ Azzurri ora in controllo del match

37′ Ammonito Iemmello per proteste

36′ Gol Napoli: Ancora Insigne dal dischetto che firma la sua doppietta cambiando lato e spiazzando nuovamente portiere

35′ Var: presunto fallo di mano di Iemmello che colpisce con il gomito.

32′ Bella palla di Zielinski per Lozano, ma il suo tiro è respinto

30′ Ammonito Falzerano per un duro fallo su Mario Rui

25′ Il Napoli non riceveva un rigore nelle competizioni italiane dal 22 Settembre

24′ Gol Napoli: Lozano triangola con Llorente e viene atterrato in area. Dal dischetto Insigne spiazza il portiere

18′ Cross dalla destra di Hysaj e da pochi passi Insigne svirgola il pallone

13′ Gran palla di Insigne per Lozano che viene fermato in area davanti alla porta. Per l’arbitro non è fallo

12′ Sul calcio d’angolo Manolas anticipa Fulignati e manda la palla di pochi centimetri alta.

11′ Tiro dal limite di Fabian, respinge Fulignati

9′ Tiro dalla distanza di Elmas, palla altissima

8′ Disimpegno rischioso di Fabian che riesce a liberarsi del pressing umbro

3′ Ci prova Iemmello dalla distanza, palla di poco alta.

2′ Lancio in verticale di Insigne per Lozano che non arriva sulla palla

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Il neo acquisto azzurro Diego Demme partirà quindi dalla panchina

Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

Perugia (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. Gli azzurri di Gennaro Gattuso vogliono chiudere con la crisi e la “sfortuna” delle ultime gare. Previsto un ampio turnover.