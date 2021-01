RILEGGI LIVE – Coppa Italia: Napoli-Spezia 4-2 (5′ Koulibaly, 20′ Lozano, 29′ Politano, 40′ Elmas, 70′ Gyasi, 72′ Acampora), azzurri in semifinale

93′ Finisce il match! Azzurri in semifinale dove affronteranno l’Atalanta

90′ Tre minuti di recupero

88′ Con Lobotka solo dall’altro lato Osimhen esita e spreca una chance.

87′ Escono Politano e Mertens, dentro Di Lorenzo e Bakayoko.

85′ Ci prova Agudelo, chiude in corner Manolas

83′ Azzurri in difficoltà su Bastoni che semina il panico nella difesa partenopea, Insigne chiude con un gran disimpegno.

81′ Ci prova Farias, la difesa azzurra difende con qualche affanno.

80′ Tiro di Demme, sfiora Krapikas e palla che si stampa sul palo.

73′ Entrano Ramos e Farias, fuori Vignali e Gyasi.

72′ Gol Spezia: Koulibaly perde palla, tiro dalla distanza di Acampora e grazie una deviazione di Manolas la palla va in rete.

70′ Gol Spezia: cross di Acampora e Gyasi troppo sono insacca.

67′ Entrano Lobotka ed Osimhen, fuori Elmas e Zielinski. Si torna al 4-2-3-1.

59′ Ammonito Mario Rui per un duro fallo su Verde

55′ Prova a creare qualcosa lo Spezia, ma il Napoli difende bene.

51′ Grande chiusura di Ismaili su Insigne, quasi decisiva.

46′ Inizia il secondo tempo. Subito al tiro Politano, respinge Krapikas.

Nel Napoli entra Mertens ed esce Lozano.

Dentro Bastoni, Sena e Agudelo, fuori Estevez, Dell’Orco e Galabinov.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

40′ GOOOL NAPOLI: grande azione di Insigne che salta avversario con il petto, serve Elmas che supera con una gran palla il portiere e segna.

34′ Prova il tiro a giro Insigne, blocca Krapikas

32′ Insigne prova l’eurogol con un pallonetto da 40 metri, palla di poco alta

29′ GOOOL NAPOLI: grande palla di Zielinski per Politano che totalmente solo scavalca Krapikas!

27′ Cross insidioso dello Spezia, chiude Koulibaly

26′ Manolas pericoloso di testa su un corner, palla di poco alta.

25′ Ci prova Elmas, palla murata in corner

20′ GOOOL Napoli: rimessa orizzontale, Demme serve palla a Lozano che scatta sul filo del fuorigioco ed insacca davanti alla porta.

17′ Nonostante lo svantaggio lo Spezia continua con un grande pressing con gli azzurri in difficoltà ad impostare

12′ Lancio per Insigne che mette al centro per Politano che gira indietro e Mario Rui ci prova, Krapikas manda in corner.

9′ Ammonito Lozano che commette fallo su Terzi.

7′ Occasione Spezia: azione di Acampora, palla di Verde per Galabinov, che, ostacolato da Manolas, colpisce male.

5′ GOOOL NAPOLI! Punizione insidiosa dalla trequarti di Insigne, batti e ribatti con Krapikas che respinge male, raccoglie Hysaj che serve Koulibaly solo in area che di tacco segna.

3′ Inizio molto aggressivo degli ospiti

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Spezia. Allo Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri vogliono vendicare la sconfitta in Coppa Italia ed ottenere il pass per le semifinali dove ad attendere c’è l’Atalanta.