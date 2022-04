RILEGGI LIVE – Fiorentina, Italiano: “Il Napoli è una grande squadra, proveremo a non subire gol”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parlerà tra pochi minuti in conferenza stampa in vista del match con il Napoli. Ecco quanto riportato da Firenzeviola.it:

” In settimana abbiamo lavorato molto bene. Ci avviciniamo bene contro una squadra in forma, che già da inizio anno si sapeva fosse una delle favorite. Giocheremo in uno stadio da grandi occasioni e dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà”.

Poi il tecnico prosegue: “Ho parlato anche coi ragazzi di motivazioni. Abbiamo ancora tante partite non semplici e dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Su questa singola partita dobbiamo andare lì e fare una grande partita, davanti a 60mila spettatori non sarà semplice. Dobbiamo evitare di fargli esprimere al massimo altrimenti ci prendono a pallonate. Massima attenzione. Arriviamo da un periodo ottimo e domani sarà un altro esame. Giocheremo anche per i trecento tifosi che verranno con noi da Firenze”.

“Cerchiamo di farlo ogni partita, ma inanellare clean sheet in Serie A non è mai facile. Chi lo fa vuol dire che lotta per lo Scudetto. Noi nell’ultimo periodo stiamo crescendo. Il dato sul solo clean sheet ottenuto in trasferta non lo sapevo, cercheremo di migliorarlo. Certo che noi proveremo a fare gol per indirizzare la gara, ma quando non si subisce gol è più facile fare risultato. Dobbiamo però continuare a proporre quanto ci ha permesso di essere in questa posizione. Stiamo facendo un cammino importante, adesso abbiamo la possibilità di mettere la ciliegina su un campionato ottimo”.

Secondo lei il centrocampo del Napoli è il più forte d’Italia?

“Hanno un centrocampo fortissimo, con tutte le caratteristiche possibili: qualità, fisicità, rapidità, Ruiz è un cecchino da fuori, poi hanno Zielinsky, Lobotka, Demme… è uno tra i reparti più forti che ci siano”.

Che significato c’è dopo l’esultanza di domenica sotto la Fiesole?

“Anche gli allenatori possono esultare (ndr: ride). Era uno sfogo dopo una partita difficile che ci tenevamo a vincere, è bello gioire coi propri tifosi, ogni tanto mi prendo anche io questa facoltà”.

Preoccupato per le assenze a centrocampo?

“Abbiamo assenze importanti a centrocampo, ma nell’ultimo periodo il trio proposto ha fatto bene: Duncan è in crescita, Castrovilli pure e Amrabat ogni volta che è entrato ha fatto bene. Il ragazzo mi ha stupito: si è sempre comportato bene, è un grande professionista e son convinto che domani farà una grande partita”.

Su Amrabat, il fatto che sia in pieno Ramadan potrà influenzare la sua prestazione?

“Sofyan è un leone. Ho detto che domattina gli farò mangiare un po’ di tiramisù. Scherzi a parte, sono convinto che sarà pronto anche fisicamente”.

Visti i risultati della Primavera ed i tanti talenti nella squadra di Aquilani, pensa di utilizzare qualcuno dei giovani nel finale di stagione?

“La Primavera viola è una squadra davvero forte, lo dimostrano i trofei vinti. Andrà a giocarsi di nuovo la finale di Coppa Italia. C’è tanto talento e i giocatori sono in orbita prima squadra. Vediamo se da qui alla fine ne utilizzeremo qualcuno”.

Cosa ne pensa di Spalletti?

“Penso sia un gran tecnico: ho grande stima per lui, è un ottimo allenatore e quest’anno lo sta dimostrando, avendo portando il Napoli ad un altissimo livello, è uno dei più bravi in Italia”.

Crede che il Napoli tema la Fiorentina?

“Non so se ci debbano temere. Io sono tranquillo per quanto fatto in settimana. Mi auguro di poter togliere alcune certezze al Napoli. Sono stato sorpreso dalla personalità messa in campo a San Siro, domani dobbiamo riproporla”.