RILEGGI LIVE – Gattuso: “L’Az è una buona squadra, domani ci vorrà un grande Napoli. Maradona? Ha cambiato la storia di Napoli”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa che terranno Gennaro Gattuso ed il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in vista del match valido per la quinta giornata di Europa League tra AZ Alkmaar e Napoli.

Inizia a parlare Lorenzo Insigne partendo da Diego Armando Maradona, uno degli argomenti più importanti di questo momento:

Insigne: “Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato il Napoli sul tetto d’Europa e non lo dimenticheremo mai. Lui ha portato in alto il nome dei napoletani e come fatto con la Roma noi scenderemo in campo per onorarlo. Il match di domani? Domani sarà una partita difficile, cercheremo di fare risultato a tutti i costi. Il Napoli in passato con Maradona ha fatto grandi cose, noi ci stiamo provando ma è difficile.

Poi prosegue Insigne: “All’andata abbiamo fatto bene, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Noi siamo una grande squadra, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Le gare in Europa non sono mai facile e per noi l’Europa League è un nostro obiettivo fin dal primo giorno che sono usciti i gironi”.

Il giornalista fa la domanda a Insigne suggerendo che Gattuso ha detto che deve dare di più. Gattuso lo corregge: -“Non ho detto questo ma ho detto che deve sorridere di più e che deve essere positivo”.

Inizia a parlare anche Gennaro Gattuso: “Siamo consapevoli che domani non sarà facile, l’Az Alkmaar è una squadra ben organizzata con giovani interessanti. Credo proprio che abbiamo bisogno di un grande Napoli. Maradona? Diego ha cambiato la storia del calcio in Italia. Non ho avuto la possibilità di giocare con lui e lui ha ribaltato la storia vincendo uno scudetto che era solitamente delle squadre di Milano o Torino. Ho fatto qualche giorno fa una battuta, credo che per i napoletani Maradona conti più di San Gennaro”.

Poi prosegue sul match: “Nella gara di andata abbiamo fatto girare la palla molto lentamente e abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti”.