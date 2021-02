RILEGGI LIVE – Gattuso: “Non possiamo fare calcoli, serve il miglior Napoli”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del Napoli in vista della sfida di Europa League contro il Granada. Parteciperanno alla conferenza Gennaro Gattuso e Matteo Politano.

Inizia a parlare Gattuso:

“Le troppe gare? Siamo in emergenza e lo sappiamo, ma non siamo qui in vacanza. Siamo venuti qui per fare una grande prestazione, il Granada è una squadra atipica e di livello, verticale e ben organizzata, ci vuole un grande Napoli. Siamo in pochi ma ci vuole una squadra competitiva”.

Politano: “È molto difficile recuperare, il bello del calcio è giocare e farlo ogni 3 giorni fa si che cerchiamo di farci trovare pronti”.

Gattuso: “L’assenza di Lozano? È un giocatore importante come tutti gli altri assenti, lo scorso anno giocò al di sotto delle possibilità, ma ora sta facendo una grande stagione. Abbiamo Politano e Insigne che stanno facendo una grande stagione, è inutile recriminare sulle assenze. Quest’anno insieme alla Juventus siamo tra le squadre che non ha mai avuto una settimana per allenarsi. È una situazione difficile e lo è per tutti. Non dobbiamo piangerci addosso e affrontare tutti gli impegni con serietà”.

Gattuso sul Granada: “È una squadra rognosa con determinate caratteristiche, non conta esperienza. Per loro è un gran evento e noi siamo consapevoli che dobbiamo battagliare. Ho visto come affrontano le squadre tecnicamente e non c’è da fidarsi, è una squadra atipica e non come tutte le altre spagnole. Quando giocano con la palla si muovono con velocità, bisogna rispettarli”.

Politano: “Lo stile delle squadre spagnole che ti affrontano sempre a viso aperto e pensano a giocare magari mi aiuta”.

Torna a parlare Gattuso: “I problemi ad allenare la squadra con tante assenze? È una situazione che dura da tanto tempo, stiamo lavorando davvero poco e si gioca ogni 3 giorni. Bisogna anche essere attenti agli infortuni, stiamo facendo qualche Primavera in più e magari ci alleniamo anche con loro. Nell’anno solare siamo una delle squadre con meno infortuni a livello muscolare, è da considerare. Speriamo di recuperare tutti, speriamo che Meret e Fabian possono sfruttare questo momento per giocare e sfruttarli al massimo”.

Poi continua Politano: “Il mio anno migliore? Credo che sia una fase di maturità, ho fatto bene sia al Sassuolo che all’Inter ma qui a Napoli sto giocando il mio miglior campionato e voglio continuare così. Non sono più un ragazzino e spero di poter fare bene”.

Conclude infine Gattuso: “Bisogna cambiare mentalità e atteggiamento, sappiamo che veniamo da una gara dove abbiamo fatica, ma non possiamo fare calcoli. Abbiamo un portiere e due centrocampisti, poi ci sono alcuni al 30 %, altri che hanno giocato poco ed altri che non reputo pronti. Devo mettere la miglior squadra a disposizione”.

Poi parla Politano: “L’abbraccio a fine gara? Si è parlato tanto del mister dicendo spesso tante cavolate, ma la squadra ha sempre risposto sul campo e siamo tutti con il mister”.

Conclude Gattuso: “Quando si parla di persone che vogliono stare vicino alla squadra fa sempre bene. Il presidente è colui che fa funzionare la struttura, se c’è il rispetto va bene. Capita che nelle grandi famiglie c’è malumore e nei momenti di difficoltà è giusto stare riuniti e fare sentire che ci siamo”.

Si conclude così la conferenza stampa di Gattuso e Politano.