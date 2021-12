RILEGGI LIVE – Milan, Pioli: “Il Napoli è un grande avversario, contro l’Empoli ha avuto sfortuna. Theo è in forte dubbio”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Milan Stefano Pioli, prossimi avversari del Napoli. Segui con noi la conferenza stampa di Pioli. Ecco le sue parole in conferenza:

“Tabù Napoli e Spalletti? Non sapevo di questi numeri, ma il Milan mi ha aiutato a superare tanti step e magari mi aiuterà anche domani. Al momento stiamo facendo un buonissimo girone di andata e mi piacerebbe superare la quota 43 dello scorso anno, il Napoli è un grande avversario e noi dovremo alzare la nostra prestazione”.

L’Inter di Simone Inzaghi ed una possibile fuga? “Non credo si possa parlare di fuga, l’Inter sta dimostrando le capacità che stava dimostrando anche lo scorso anno, ma i campionati non si vincono a Dicembre. Lo scorso anno eravamo noi primi e sapevamo com’è finita, il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Tonali? La sua crescita è evidente, lui può crescere ancora tanto nelle letture sia offensive che difensive, ma il nostro fulcro è il nostro gioco”

Poi prosegue: “Le nostre due ultime prestazioni non sono delle migliori, il livello degli avversari è alto e quindi dovrebbe essere anche il nostro. Infortuni? Sono ottimista, lavoriamo per trovare le soluzioni, a Novembre è stata dura ed abbiamo analizzato dove poter migliorare. Mi aspetto miglioramenti e penso stiamo migliorando, giocando cosi tanto spesso un giocatore perde 6-7 partite facilmente. La reazione della squadra agli ultimi risultati? Ci siamo buttati nel nostro lavoro con entusiasmo, vedo gran partecipazione e stiamo mettendo tutti grande intensità”.

Preparazione diversa nella sosta invernale: “Senza il calo dello scorso anno avremmo vinto lo scudetto, sarebbe stato fantastico ma il calo era normale. La pausa natalizia non ti permette di fare lavori particolari, ma solo di recuperare altri giocatori in vista della Roma. Mi aspetto di fare un girone di ritorno migliore rispetto allo scorso anno, un girone simile al girone di andata dello scorso anno. Theo Hernandez? Ha avuto una sindrome influenzale, a lavorato a parte ed ad oggi più no che si. Decideremo domani sul campo”.

Coppa d’Africa? “Io sono sempre favorevole a non rischiare la salute dei miei giocatori, non conosco la situazione ma è ovvio. Centrocampo Inter? Non mi interessa parlare delle altre squadre, sono contento della mia squadra e dei miei giocatori”.

Napoli in flessione? “Il passo falso contro l’Empoli è arrivata solo in termini di risultato, perchè c’è stata una grande prestazione. Entrambe conosciamo l’importanza di questa sfida, mi aspetto un Napoli determinato e molto intenso”.

Chiave tattica? “Loro sono speculari rispetto a noi, ma fino ad un certo punto. La chiave tattica è la qualità tecnica nel gesto e nelle scelte giuste. Primavera? Li usiamo a volte come sparring partner, li conosco e spero che un giorno possano aggregarsi alla prima squadra”.