RILEGGI LIVE – Napoli-Az Alkmaar 0-1 (56′ De Wit), esordio amaro in Coppa per gli azzurri

94′ Finisce il match! Esordio in salita per il Napoli in Europa League

92′ Tiro dalla distanza di Mario Rui, palla alle stelle

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Ammonito Koulibaly per un intervento su De Wit

87′ Entrano Gudmounsson e Leeuwin, escono Karlsson e Midtjo

84′ Grande palla di Insigne per Di Lorenzo che solo in area “fa il difensore” e spazza la palla

83′ Ci prova Fabian, tiro debole e centrale

82′ Ancora Politano, questa volta blocca il portiere. Esce Politano ed entra Bakayoko

81′ Politano dalla distanza ci prova e la palla va di pochi centimetri fuori

80′ Ammonito De Wit per un duro intervento su Politano

75′ Napoli all’assalto con gli olandesi chiusi tutti in difesa

71′ Ci prova Politano dalla distanza, mura la difesa

68′ Bel cross di Mario Rui per Petagna che manda di poco a lato (leggera trattenuta su di lui)

65′ Escono Lobotka ed un deludente Osimhen, dentro Demme e Petagna

62′ Occasione sprecata da Osimhen: cross di Mario Rui per Osimhen che libero di testa tira debole e centrale.

58′ Doppio cambio nel Napoli: escono Lozano e Hysaj, dentro Mario Rui e Insigne che torna in campo

56′ Gol Az Alkmaar: bellissima azione degli olandesi con cross al centro per De Wit che insacca e supera Meret

52′ Ci prova di testa Koulibaly, palla di poco alta

47″ Bella palla di Lozano per Osimhen che con il portiere in uscita manda a lato

46′ Inizia il match

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

47′ Punizione di Mertens e Osimhen spreca davanti alla porta

45′ Due minuti di recupero

43′ Gioco fermo con Martins Indi a terra per uno scontro con portiere

38′ Azzurri imprecisi nell’ultimo passaggio, troppi errori finora

34′ Errore anche negli olandesi, recupera palla Osimhen che serve Mertens. Il belga da buona posizione manda di poco a lato

33′ Errore di Koulibaly che manca la palla e Suzawara da buona posizione manda a lato

31′ Cross per Lozano che cade in area davanti alla porta. Per l’arbitro è solo corner, non c’è rigore

28′ Chance sprecata da Politano che sbaglia a battere una punizione da buona posizione

23′ Buona azione di Fabian, va al tiro Osimhen dopo una mischia e blocca Bizot. Napoli ora attacca

21′ Dal nulla tiro di Politano e Bizot respinge

20′ Cross di Di Lorenzo, smanaccia male il portiere e la difesa chiude con difficoltà su Mertens e Osimhen

17′ Errore di Hysaj, va al tiro l’Az che svirgola

14′ Tiro dalla distanza di Karlsson, Meret blocca in due tempi

13′ Bella palla per Osimhen che insacca. Tutto fermo per fuorigioco che c’è anche se non di tantissimo

9′ Buon impatto in campo degli olandesi che giocano molto sfrontati

5′ Cross interessante di Politano e la difesa chiude bene su Osimhen

3′ Ritmi molto alti in questi primi minuti di gioco

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mário Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo, De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson.

A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Leeuwin, Guðmundsson, Gullit, Velthuis

Debutto in Europa League per il Napoli di Gennaro Gattuso che affronterà al San Paolo gli olandesi dell’Az Alkmaar. Dopo l’iniziale preoccupazione per il focolaio Covid all’interno del club olandese si giocherà in ogni caso la sfida.