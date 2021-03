RILEGGI LIVE – Napoli-Bologna 3-1 (8′ e 76′ Insigne, 65′ Osimhen, 73′ Soriano), bella vittoria per gli azzurri

95′ Finisce il match! Tre punti importanti per il Napoli!

93′ Perde palla Medel, Elmas lancia Politano che non ci arriva.

92′ Punizione di Orsolini e chiude ancora Ospina

90′ Cinque minuti di recupero

85′ Grande punizione di Barrow e Ospina salva con una gran parata

84′ Ammonito Mario Rui per fallo su Vignato

83′ Grande cavalcata per Politano che costringe ad una grande parata Skorupski

81′ Ci prova Dominguez dalla distanza, palla alta.

78′ Entrano Mario Rui ed Elmas, escono Insigne e Zielinski

76′ GOOOL NAPOLI!!! Insigne ruba palla a De Silvestri e da distanza ravvicinata colpisce!

75′ Entrano Vignato, Orsolini e Messo, fuori Svanberg, Olsen e Palacio

74′ Ci prova Dominguez, palla a lato..

73′ Gol Bologna: perde palla Demme, ruba palla Palacio, cross per Skov Olsen e piatto per Soriano che accorcia le distanze

68′ Contropiede Napoli, Insigne serve Osimhen che sciupa a porta spalancata il tris.

65′ GOOOL NAPOLI!!! Lancio in profondità di Zielinski per Osimhen che supera in velocità e realizza dietro Skorupski

64′ Esce Sansone ed entra Barrow

63′ Ci prova Insigne, ma chiude Soumaoro.

58′ Esce Poli ed entra Dominguez

56′ Grande lancio per Osimhen che scatta in avanti e viene chiuso in extremis

55′ Grande chiusura di Hysaj su Skov Olsen.

53′ Esce Mertens ed entra Osimhen.

51′ Koulibaly atterra Skov Olsen e viene ammonito

48′ Hysaj avanza in attacco ma non serve Zielinski che sarebbe andato davanti alla porta

46′ Gol annullato a Palacio: sul rinvio di Ospina l’argentino ruba palla ma commette fallo

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

43′ Gol annullato al Bologna a Palacio per fuorigioco

40′ Occasione Napoli con Zielinski che sbaglia ultimo passaggio per Di Lorenzo, sarebbe stato davanti alla porta.

34′ Demme lancia Politano, ma il suo tiro va a lato

28′ Cross di De Silvestri e Palacio totalmente solo impegna Ospina che evita il pari.

25′ Sfiora il raddoppio Insigne dal limite e Skorupski respinge in corner.

21′ Esce Ghoulam per infortunio, al suo posto Hysaj.

20′ Ci prova Svanberg, ma mura Koulibaly.

19′ Azione del Bologna, Ghoulam si infortuna e Skov Olsen colpisce il palo.

16′ Il Bologna inizia a crederci.

10′ Azzurri in fiducia dopo il gol

8′ GOOOL NAPOLI!!! Colpo di tacco di Zielinski ed Insigne di piatto dal limite insacca!

6′ Ci prova Koulibaly in rovesciata, blocca Skorupski. Dall’altro lato cross di Palacio e Svanberg manda di poco a lato

5′ Grande giocata di Fabian che salta l’uomo, va davanti alla porta ma esita davanti Skorupski e chiude la difesa

3′ Inizio molto aggressivo degli ospiti

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Ecco la formazione azzurra:

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la ventiseiesima giornata di campionato tra Napoli e Bologna. Azzurri chiamati a vincere per continuare a seguire il treno Champions.