RILEGGI LIVE – Napoli-Spartak Mosca 2-3 (1′ Elmas, 54′ e 89′ Promes, 79′ Ignatov, 94′ Osimhen) , ko casalingo per gli azzurri

99′ Finisce il match! Lo Spartak Mosca espugna il Maradona

98′ Ci prova Fabian nel finale, palla che termina alta.

94′ GOOOL NAPOLI: grande azione di Di Lorenzo che mette al centro ed Osimhen insacca a porta vuota!

93′ Sfiora il poker lo Spartak Mosca, pallonetto di Sobolev e palla alta

90′ Sei minuti di recupero

89′ Gol Spartak Mosca: brutta palla persa del Napoli e Promes a porta vuota insacca.

88′ Dentro Lomovitski e fuori Bakaev. Ammonito Maksimenko per perdita di tempo

84′ Ammonito Manolas per fallo su Ayrton.

82′ Ammonito Caumfries ed espulso per doppia ammonizione. Squadre in parità numerica.

81′ Entra Ounas per Elmas.

80′ Ammonito Rui Vitoria per esultanza eccessiva.

79′ Gol Spartak Mosca: bella azione e Ignatov batte Meret.

77′ Ancora pericoloso Manolas su calcio da fermo

76′ Ammonito Ayrton per fallo su Lozano.

75′ Di testa Gigot manda di poco a lato.

73′ Dentro Lozano ed esce Politano.

72′ Colpo di testa di Caumfries, palla a lato. Esce Litmivov ed entra Ignatov.

67′ Gol annullato a Manolas per fuorigioco.

65′ Fallaccio di Caumfries di Osimhen ed ammonizione. Ammonito Koulibaly per proteste.

64′ Grande azione di Promes, gran chiusura di Di Lorenzo.

63′ Azione pericolosa del Napoli, ma sbaglia l’ultimo passaggio Malcuit.

58′ Azzurri in difficoltà: grande azione di Moses e di testa Sobolev manda alto.

54′ Gol Spartak Mosca: azione dalla destra di Moses, palla al centro dove tira Promes, palla deviata che va in rete.

46′ Inizia il secondo tempo

Escono Zielinski e Petagna, entrano Anguissa ed Osimhen

SECONDO TEMPO

45′ +9 Finisce il primo tempo

45′ +5 L’arbitro ci ripensa e va al Var: annullato il rigore. Ammoniti Di Lorenzo e Sobolev per proteste.

45’+3 Rigore Spartak Mosca: Politano calcia Promes in area e per l’arbitro è rigore.

45’+2 Fuori Ponce e dentro Sobolev. Ci prova Litvinov, palla alta.

45’+1 Ammonito Litvinov per fallo su Zielinski.

45′ Sei minuti di recupero.

43′ Ammonito Ponce per fallo su Manolas.

40′ Esce Insigne ed entra Malcuit.

35′ Petagna serve Politano il cui tiro viene murato, poi Zielinski a botta sicura spreca e tira alto.

29′ Espulso Mario Rui: l’arbitro prima ammonisce, poi va al Var e caccia il portoghese. Scelta severa.

27′ Ammonito Mario Rui per fallo su Moses.

19′ Lancio di Fabian e davanti alla porta Di Lorenzo si vede respingere il tiro dal portiere.

17′ Lancio in profondità per Petagna che solo davanti alla porta tira in ritardo e spreca lasciandosi chiudere dalla difesa.

10′ Cross dalla sinistra, sponda di Di Lorenzo e Petagna da buona posizione tira a lato. Palla deviata in corner.

4′ Russi in netta difficoltà dopo il gol subito all’inizio.

1′ Dopo 11 secondi il Napoli già in vantaggio, errore del portiere ed Elmas insacca!

Inizia il match!

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la seconda giornata di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca. Dopo il pari di Leicester gli azzurri hanno bisogno dei tre punti per portarsi in vetta al gruppo europeo