RILEGGI LIVE – Playoff Primavera 2: Parma-Napoli 1-1 (18′ Napoletano, 83′ Labriola), il Napoli è promosso nel campionato Primavera 1!

Gol Napoli: cucchiaio di Cataldi!!!! Napoli promosso nel campionato Primavera 1!!!

Rigore decisivo per il Napoli!

Gol Parma: dal dischetto Traore insacca.

Gol Napoli: Labriola spiazza il portiere!

Gol Parma: Radu spiazza Idasiak!

Gol Napoli: dal dischetto D’Agostino spiazza il portier! Napoli in vantaggio!

Parata! Idasiak blocca il tiro di De Rinaldis!!!

Gol Napoli: Pesce spiazza il portiere.

Gol Parma: dal dischetto Casarini insacca.

Gol Napoli: dal dischetto Iaccarino spiazza il portiere.

Gol Parma: dal dischetto Artistico insacca nonostante intuisce Idasiak.

INIZIANO I RIGORI!

Le squadre si caricano in vista dei tiri dal dischetto!

121′ SI VA AI CALCI DI RIGORE!

120′ Un minuto di recupero

119′ Entra Casarini ed esce Cucci.

118′ Mischia in area azzurra ma il tiro dei ducali va a lato.

116′ Traversa del Napoli con D’Agostino che dalla distanza sfiora il vantaggio!

113′ Tensione da ambo le parti con le squadre che non vogliono sbilanciarsi.

108′ Cross errato da buona posizione del Parma

106′ Si ricomincia!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Finisce il primo tempo supplementare

100′ Chance per Traore ma la difesa azzurra chiude prima che il giocatore arriva al tiro.

93′ Sul corner di testa Pesce manda di un soffio a lato, sfiora il gol il Napoli.

91′ Iniziano i supplementari

Primo tempo supplementare

96′ FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI, SI VA AI SUPPLEMENTARI!

93′ Azzurri pericolosi con un tiro dal limite, chiude in corner il portiere.

92′ Fuori Mallamo e Napoletano, dentro De Rinaldis e Mir.

91′ Ammonito Iaccarino negli azzurri

90′ Cinque minuti di recupero

86′ Ammonito Vergara per simulazione

83′ GOOOL NAPOLI!!! Lancio per Labriola che salta il difensore che cerca di atterrarlo con un fallo da ultimo uomo, il numero dieci si rialza ed insacca con un gran pallonetto!

80′ Entra Pesce e fuori Virgilio, azzurri a trazione anteriore.

76′ Le squadre si dissetano e c’è la consueta pausa alla mezz’ora di gioco.

75′ Sfiora il raddoppio il Parma con Napoletano che solo davanti alla porta si lascia ipnotizzare da Idasiak che blocca.

72′ Punizione insidiosa del Parma, chiude Potenza in corner.

71′ Esce Luscietti ed entra Radu

69′ Fase di grande spinta degli azzurrini che ora sembrano in forcing.

65′ Occasione Napoli: cross rasoterra dalla sinistra e Cataldi davanti alla porta svirgola e manca il pareggio.

62′ Traore fermato in fuorigioco, era in ottima posizione davanti alla porta.

60′ Ammonito Balogh nel Parma. Negli azzurri Labriola spostato come punta.

59′ Entrano Cataldi e Iaccarino, fuori Sami ed Ambrosino.

56′ Fuori Sits e dentro Artistico

55′ Tante interruzioni e gara che vede entrambe le squadre molto aggressiva. Ammonito nei ducali Mallamo.

49′ Tiro del Napoli con Labriola e si supera il portiere con un grande intervento.

47′ Ancora Parma pericoloso con Traore ma la palla va abbondantemente a lato.

46′ Inizia la ripresa

Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

48′ Gara all’intervallo

45′ Gara molto maschia, tante polemiche per alcuni contatti e pochi gialli. Tre minuti di recupero

44′ Gran contropiede del Parma che si trova in 3 vs 1, ma i ducali non sfruttano la chance.

43′ OCCASIONE NAPOLI: Labriola davanti alla porta stoppa e va al tiro a botta sicura, sfiora il portiere e la palla esce di pochissimo.

39′ Prova la rovesciata Labriola ma la palla termina nettamente fuori dallo specchio.

37′ Ammonito Luscietti per un duro fallo su Sami

35′ Proteste per gioco falloso dei ducali e ancora nessun cartellino.

33′ Corner del Parma che assume un effetto particolare e quasi diventa un tiro.

31′ Non ce la fa Cioffi, infortunio per il numero 7 ed al suo posto entra Vergara

30′ Timeout con le due squadre che si dissetano e riposano a causa del caldo

25′ Prova a farsi vedere Cioffi in percussione, ma viene chiuso prima di andare al tiro.

21′ Cross rasoterra insidioso di Luscietti, gli azzurri chiudono con affanno.

19′ Ammonito Spedalieri per un duro intervento a centrocampo.

18′ Gol Parma: azione in area di Napoletano che entra, si incunea e realizza con un preciso rasoterra alla destra di Idasiak

15′ Nessuna conclusione in porta dopo 15 minuti da entrambe le parti.

11′ Lancio di Dierckx per smarcare l’attaccante, è bravo a chiudere Spedalieri.

8′ Il Parma fa il gioco ma al momento gli azzurri si difendono bene

3′ Le due squadre si studiano in mezzo al campo, si sente l’importanza della gara.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

Parma = Rinaldi, Luscietti, Cucci, Mallamo, Dierckx, Balogh, Kosznovszky, Ankrah, Sits, Traore, Napoletano. PANCHINA: Turk, Casarini, Cipolletti, Radu, Jodar, Bassoli, Garcia, De Rinaldis, Stefancic, Bocchialini, Artistico, Bevilacqua. All. Veronese

NAPOLI = Idasiak, Potenza, Spedalieri, Costanzo, Virgilio, Sami, Cioffi, Labriola, D’Agostino, Ambrosino. PANCHINA: Daniele, Pinto, Sepe, Barba, D’Onofrio, Guarino, Cataldi, Iaccarino, Acampa, Vergara, Pesce, Umile. All. Cascione

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la semifinale dei Playoff del campionato Primavera 2 tra Parma e Napoli. I ducali giocheranno in casa visto che hanno finito la stagione meglio posizionati la classifica ma questa sfida varrà praticamente l’accesso al campionato Primavera 1 visto la riforma (CLiCCA QUI per i dettagli)