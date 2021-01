RILEGGI LIVE – Primavera 2: Napoli-Crotone 4-0 (2′ e 30′ D’Agostino, 23′ Iaccarino, 29′ Ambrosino su rig.), gran vittoria degli azzurrini

90′ FINISCE IL MATCH! Seconda vittoria consecutiva per il Napoli che dalla ripartenza non ha subito nessun gol! Il prossimo turno trasferta ad Entella per gli azzurrini

85′ Cross dalla sinistra di Romano, sponda di Umile, ci prova Vergara palla respinta e Nzila dal limite manda a lato

82′ Proteste dai calabresi ed espulso il tecnico Galluzzo

81′ Lancio dalle retrovie per Bilotta che arriva prima di tutti e prova il pallonetto, non si lascia sorprendere Idasiak

77′ Entrano Nzila, Vergara e Umile, escono Ambrosino, Iaccarino e Virgilio. Nel Crotone dentro Torromino per Ranieri

75′ Lancio di Virgilio per Ambrosino, Romano mette al centro e Furina all’altezza del dischetto spedisce a lato

72′ Periti ferma fallosamente una ripartenza di Furina e viene ammonito

70′ Ammonito D’Onofrio per fallo su Bilotta

68’Lancio di Maisano per Palermo che di diagonale manda a lato

66′ Esce Barba per infortunio ed entra Amoah

65′ Bella giocata di Ambrosino che salta l’uomo e va al tiro, respinge D’Alterio e sulla respinta Furina commette fallo

64′ Cross di Periti, stacca Timmoneri che colpisce la traversa e la palla va sul fondo.

63′ Virgilio prova il cross basso ma chiude D’Alterio.

62′ Fuori Esposito e Simone, dentro Palermo e Periti

61′ Esce D’Agostino ed entra Furina.

50′ Sbaglia il retropassaggio Mignogna, non ne approfitta D’Agostino che viene chiuso da Simone

48′ Tiro cross di Timmoneri che Idasiak osserva con tranquillità andare a lato

46′ Lancio lungo di Esposito per Maesano che prova il tiro, palla centrale e blocca Idasiak

Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Finito il primo tempo

45′ Romano vince un rimpallo e prova il tiro in diagonale, palla a lato

44′ Palla verticale di Ambrosino per D’Agostino che solo davanti al portiere prova il pallonetto, ma respinge D’Alterio.

43′ Cross basso di Romano, ci prova Barba che però ciabatta la palla e va a lato.

42′ Ammonito Costanzo per un fallo su un avversario. Sulla punizione successiva smanaccia Idasiak

39′ Ammonito Esposito per fallo su Iaccarino, era una situazione dove l’arbitro poteva concedere il vantaggio ma fischia e ferma il gioco.

38′ Traversone di Romano dalla sinistra, girata al volo di Ambrosino, palla debole e centrale che blocca D’Alterio.

37′ Punizione rapida del Napoli e batte Iaccarino dai 25 metri, palla a lato

36′ Tiro dal limite di Amerise, palla alta sopra la traversa.

34′ Tiro di Timonieri, Idasiak respinge in corner. Posizione dubbia del calciatore dei calabresi

30′ GOOOL NAPOLI! Triangolazione tra Ambrosino e D’Agostino con quest’ultimo, a tu per tu con il portiere, che firma la sua doppietta!

29′ GOOOL NAPOLI! Dal dischetto Ambrosino spiazza il portiere e va a segno

28′ Assist di Brando per Ambrosino che salta l’avversario con una bella finta, il portiere gli frana addosso, Ambrosino va comunque al tiro (palla a lato), ma per l’arbitro è rigore!

23′ GOOOL NAPOLI! Grande azione di D’Agostino che salta un uomo e va al tiro, palo e sulla respinta insacca da due passi Iaccarino!

22′ Bella triangolazione tra Ambrosino e D’Agostino che prova il pallonetto che non va a buon fine.

21′ Punizione di Brando e di testa Ambrosino manda a lato

21′ Ammonito Simone per fallo su Virgilio

20′ D’Agostino serve Barba che si inserisce in area, chiude con difficoltà Trotta.

14′ Retropassaggio errato di Amerise e quasi non ne approfitta Ambrosino che ruba palla ma se l’allunga e chiude in extremis D’Alterio

7′ Crotone ancora insidioso grazie ai corner: dopo una serie di rimpalli ci prova Bilotta, ma blocca Idasiak.

5′ Tiro cross di Ranieri e Brando con qualche difficoltà chiude in corner. Sull’angolo piccola mischia e interviene per chiudere Idasiak

2′ GOOOL NAPOLI! Lancio dalle retrovie, sponda di Ambrosino e D’Agostino entra in area ed infila il portiere!

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; D’Onofrio, Costanzo, Guarino; Barba, Sami, Virgilio, Romano; Iaccarino, D’Agostino; Ambrosino. PANCHINA: Pinto, Amoah, Potenza, Sepe, Spedalieri, Acampa, Nzila, Vergara, Furina, Pesce, Di Dona, Umile.

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Mignogna, Spezzano, Amerise, Esposito; Simone, Timmoneri; Ranieri, Trotta, Bilotta; Maesano. PANCHINA: Pesqua, Nicotera, Sinopoli, Lerose, Brescia, Torromino, Palermo, Periti, Frustaglia, Gozzo, D’Andrea

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la settima giornata del campionato Primavera 2 tra Napoli e Crotone. Impegno ostico per gli azzurrini di Cascione che affrontano la seconda in classifica.

