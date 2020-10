RILEGGI LIVE – Real Sociedad, Alguacil: “Affrontiamo una squadra con una rosa da scudetto, questa sfida è da Champions League”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil e del difensore Aritz Elustondo in vista della sfida di Europa League contro il Napoli.

Inizia a parlare il difensore del club spagnolo:

“Lo scorso anno abbiamo fatto di tutto per essere in Europa e vogliamo farci trovare pronti. Abbiamo vinto già la prima gara in Europa e siamo fiduciosi. Affrontiamo una squadra Forte con una grande storia e dobbiamo giocare al massimo”.

Che gara mi aspetto? “Dobbiamo avere il possesso palla, dobbiamo essere attenti in difesa ed essere concreti. Il Napoli lo scorso anno era in Champions League e hanno maggiore esperienza, ma vogliamo creargli difficoltà. Giocare senza pubblico è un peccato, cercheremo di fare il massimo anche se senza pubblico è più difficile”.

Com è l’ambiente? “Domani sarà un appuntamento importante e c’è grande fiducia ma siamo consapevoli che sarà dura”.

Il campionato? “Aiuterà tanto la vittoria in Croazia, poi abbiamo vinto in campionato dove siamo capolista e abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi”.

Poi prosegue: “Domani giocherà David Silva, giocatore con grande esperienza internazionale. Giocare con lui è straordinario e la sua esperienza ci tornerà utile”.

Su Gattuso: “Quando ero piccolo guardavo come giocava, è stato criticato in passato ma la qualità di Gattuso è incontestabile”.

Sulle sensazioni del giocare nel mio stadio con il Napoli: “È una gara speciale, ma il mio obiettivo è giocare il match come se fosse un match come un altro”.

Sui giocatori del Napoli: “Il Napoli è una squadra di attacco, non si è parlato di nomi ma dobbiamo esser molto concentrati e essere attenti in ogni reparto. Siamo in un grande momento, le cose stanno andando bene ma dobbiamo pensare sempre alla gara successiva e vedere come va”

Gare più importanti della carriera? “Per me è sempre un orgoglio difendere questi colori e la gara di domani è importante come quella di domenica”

Sul problema Covid: “La situazione non è buona, c’è incertezza. Domani c’è una partita e dobbiamo pensare esclusivamente a questa partita”.

Il Napoli come prova del nove? “Sicuramente gli azzurri proveranno a contrastarci, ma noi faremo di tutto per far andare il Napoli a casa a mani vuote”.

È il turno di Alguacil:

“Siamo tranquilli e abbiamo grande voglia. Domani è una sfida tremenda ed il nostro obiettivo è quello di vincere”.

Sul Napoli: “Sicuramente la sfida con l’Az non gli influenzerà, il Napoli vuole sempre attaccare ed entrambe le squadre avranno voglia di vincere. Il Napoli ha giocatori di grande livello in ogni ruolo, tanta qualità in un club che lotta per lo scudetto e noi giochiamo in maniera simile, proveremo a contrastarli. Gli infortunati? “Januzaj e Berrenetxea ci sono, tutti vogliono giocare”

Sulla sfida: “Siamo due squadre a cui piace giocare con la palla, mi aspetto un match equilibrato e vedremo chi avrà la meglio. Gara più importante? Tutte le gare lo sono, affrontiamo un rivale pericolosissimo che negli ultimi anni ha fatto la Champions, è un club che rispettiamo. La chiave tattica? Dipende da chi giocherà, hanno diversi giocatori importanti. Entrambi i club vogliamo dominare, sarà un partita da Champions, loro non hanno mai perso se non a tavolino, hanno una squadra che può puntare allo scudetto. Sicuramente sarà una gara molto veloce ed entrambe le gare proveremo a giocarcela”.

Ancora: “Nel Napoli tutti sono bravi, hanno una rosa completa. Qualche anno fa ero con famiglia a Napoli e volevo vedere la squadra di Sarri, ma la squadra era in trasferta”. Maradona alla Real Sociedad? “Sicuramente gli sarebbe piaciuto anche se qui bisogna correre. Lui aveva tantissima qualità, il resto forse meno, noi abbiamo una rosa con grande qualità”.