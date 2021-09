RILEGGI LIVE – Spartak Mosca, Rui Vitoria: “Abbiamo tanti assenti, ma non cambieremo modo di giocare. Sarà un match molto duro”

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico Rui Vitoria e del calciatore Dzhikiya in vista della trasferta dello Spartak Mosca a Napoli, seconda giornata di Europa League. Inizia il calciatore russo:

“Il Napoli è una squadra molto forte e compatta, penso che sia davvero di buon livello. Ovviamente non sta a me decidere e considerare il livello della squadra”.

Rui Vitoria: “Abbiamo molti problemi, in primis Larsson non è pronto e lo recuperemo forse dopo la pausa delle nazionali. Mi piace avere più opzioni per partite come queste e non ci piangiamo addosso. Lotteremo fino all’ultimo minuto perché questa è la nostra fisionomia. Sappiamo di affrontare una grande squadra e questo è il primo step. Tutti pensano che per il Napoli possa esser facile, ma noi dobbiamo essere concentrati e giocare il nostro calcio senza cambiare la nostra personalità”

Poi prosegue: “Abbiamo giocatori con caratteri forti e stiamo vivendo un buon momento. Non intendiamo snaturarci perché giochiamo contro una squadra come il Napoli. Se andiamo in campo con questa mentalità ce la possiamo giocare. Il Napoli gioca un bel calcio con idee belle e semplici e la cosa più difficile è giocare in modo semplice, ma loro lo fanno. Non cambia per noi giocare contro il Legia o contro il Napoli, dobbiamo solo credere nel nostro lavoro. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma siamo pronti a tutto”.