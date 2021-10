RILEGGI LIVE – Under 16: Napoli-Benevento 0-2 (9’pt Ciprio, 32′ st Carfora), ko casalingo degli azzurrini

43′ Finisce il match.

42‘ Ci prova Gaggioli di sinistro, para senza problemi Gargiulo.

40′ Tre minuti di recupero

36’ Fuori Ciprio e dentro D’Ambrosio.

35‘ Fuori Puzone, Malasomma e Stasi, dentro De Rosa, Campanile e Valentino.

32‘ Gol Benevento: gran sinistro di Carfora e il portiere non può nulla.

31‘ Grande chance per Raggioli che spreca solo davanti alla porta.

29‘ Ci prova Succi dal limite, palla di poco a lato.

25’ Fuori Pellegrino e Fierro, dentro Politi e Rispoli.

23‘ Punizione di Raggioli che colpisce il palo!

19‘ Fuori Pinzolo e dentro Raggioli.

13′ Ci prova De Crescenzo dal limite, blocca Gargiulo.

10’ Fuori Varone e dentro Polverino.

9‘ Grande occasione per Stasi, tiro basso da sinistra, il portiere respinge e la palla termina sul palo.

6‘ Bel destro a giro di Malasomma, palla di poco alta sulla traversa.

2‘ Tiro centrale di Ciprio, poteva fare meglio

1′ Inizia la ripresa. Dentro Avvisati e Cefariello, fuori Borrelli e De Chiara. Il Napoli passa al 3-5-2.

NAPOLI (3-5-2): Puca; Cefariello, Esposito, Gambardella; Puzone, D’Angelo, Avvisati, Stasi, De Crescenzo; Malasomma, Pinzolo.

SECONDO TEMPO

41‘ Ci prova dalla lunghissima distanza Stasi. Termina il primo tempo dopo un minuto di recupero.

40‘ Bella trama del Napoli, ci prova D’Angelo ma il suo tiro viene fermato.

36’ Gioco fermo con un calciatore del Benevento a terra.

35‘ Ci prova Rucci dal limite, palla alta.

32’ Ammonito nel Napoli Borrelli.

27‘ Il Napoli ci prova, tira Malasomma e la palla va alta.

24‘ Tiro dalla distanza di De Crescenzo, palla che termina alta.

20′ Tiro di Carfora, palla alta. Ammonito intanto Gargiulo nel Benevento.

17′ Gioco fermo momentaneamente con D’Angelo a terra.

14’ Ci prova Pinzolo, palla altissimo.

12‘ Bella palla di Stasi per Pinzolo che conclude alto.

9‘ Gol Benevento: lancio dalla destra e gran tiro a giro a limite di Ciprio

4’ Cross insidioso di Puzone, ma la difesa sannita chiude in corner.

1‘ Inizia il match. Azzurri in campo con il 4-3-3.

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Puca, Puzone, De Crescenzo, Esposito, Gambardella, Borrelli, De Chiara, D’Angelo, Malasomma, Pinzolo, Stasi. PANCHINA: Petrone, Cefariello, De Rosa, Dionisio, Avvisati, Marrandino, Campanile, Raggioli, Valentino. All. Malafronte

BENEVENTO (4-4-1-1): Gargiulo, Umile, Ciurleo, Guerra, Pellegrino, Eletto, Varone, Rucci, Ciprio, Carfora, Fierro. PANCHINA: Simeoli, Napolitano, Esposito, Politi, Ruggiero, D’Ambrosio, Patricelli, Rispoli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Benevento, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini sono imbattuti ma hanno ottenuto una vittoria contro la Salernitana e tre pareggi contro Lecce, Reggina e Roma. L’ultimo nella sfida contro i giallorossi è arrivato tra le polemiche per il gol di mano di Pinzolo durante i minuti di recupero. Il Benevento è secondo in classifica con nove punti, tre in più del Napoli e a meno tre di distanza dalla Lazio capolista a punteggio pieno. I sanniti si sono fermati domenica scorsa con la sconfitta contro la Reggina dopo le vittorie conquistate ai danni di Frosinone, Cosenza e Lecce.