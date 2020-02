RILEGGI LIVE – Under 16: Napoli-Roma 0-2 (16′ Pagano, 22′ Lilli), ko per gli azzurrini

Finisce il match! La Roma vince 2 a 0!

44′ Gol annullato al Napoli: tiro dalla distanza di Spavone, la palla si stava insaccando in rete ma da due passi Di Leo in fuorigioco mette in rete. La palla sarebbe entrata anche senza il suo tocco

41′ Punizione dal limite di Spavone, palla deviata dalla barriera

40′ Tiro a giro di Marchisano, palla altissima. Grande forcing degli azzurri con la difesa Roma che prova a spazzare

38′ Sponda di Pesce e il tiro di Scognamiglio è deviato in corner. Sul proseguo dell’azione Pesce pericolosissimo di testa, ma la palla termina alta

35′ Esce Pontillo per infortunio ed entra Frulio

34′ Ammonito Pagano per un brutto fallo su Pontillo

32′ Entra D’Alessio F. ed esce Liburdi

29′ Tiro dalla distanza di Scognamiglio e salva sulla linea il difensore

27′ Bella chiusura di un difensore di testa su Catena, prosegue l’azione ma il portiere blocca il cross di Liburdi

26′ Prova a farsi vedere davanti il Napoli, ma nulla di fatto

23′ Esce Koffi ed entra Mirimich

20′ Punizione dal limite, ma Pesce spreca e tira sulla barriera

19′ Sponda di Spavone per Di Dona che avanza per 30 metri e subisce fallo. Proteste azzurre che reclamano anche per un rigore

18′ Esce Marranzino ed entra Spavone

15′ Ci prova Pagano, tiro centrale bloccato

14′ Il tecnico giallorosso inverte i terzini sulle fasce

13′ Koffi fermo a terra per qualche secondo

12′ Palo di Catena su colpo di testa e sulla respinta sfiora il tap in vincente Faticanti

11′ Ci prova subito Padula, palla deviata in corner

10′ Escono Falasca e Pisilli nella Roma, entrano D’Alessio L. e Padula

9′ Entra De Pasquale ed esce Flora nel Napoli

6′ Occasione Napoli: cross di Flora, tiro di Di Dona che il portiere respinge e da pochi passi Scognamiglio manda la palla alta

3′ Ci prova Marchisano di testa, palla fuori

2′ Ribaltamenti da entrambe le parti di gioco, cross dalla destra e Koffi, vicino alla porta, non arriva per pochi centimetri sul pallone

1′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

40′ Gara all’intervallo

34′ Tiro di Pagano dalla distanza, respinge Boffelli e sul tap in non riesce a insaccare Lilli

33′ Mini rissa tra le due squadre, ammoniti Koffi e Giannini

29′ Cross di Pagano per Lilli che costringe Boffelli ad un gran intervento

28′ Tiro dal limite di Pagano, blocca Boffelli

22′ Gol Roma: calcio di angolo e insacca da pochi passi Lilli

21′ Cross di Koffi per Pagano che davanti alla porta viene ipnotizzato da un gran intervento di Boffelli

16′ Gol Roma: errore di Giannini e Di Leo e di destro segna Pagano nei giallorossi

14′ Azione insistita di Di Dona, ma il suo cross viene bloccato dal portiere

12′ Tiro dalla distanza di Faticanti, palla nettamente larga

8′ Cross di Koffi al centro e Pisilli da buona posizione tira alto

3′ Parte bene il Napoli, inizio aggressivo degli azzurri

1′ Inizio il match

Primo Tempo

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Napoli: Boffelli, Marchisano, Giannini, Gioielli, Di Leo, Pontillo, Di Dona, Flora, Pesce, Marranzino, Scognamiglio. Panchina: Provitolo, Pietropaolo, Frulio, De Pasquale, Di Palma, Norcia, Massa, Spavone, Salierno.

Roma: Del Bello, Missoni, Falasca, Faticanti, Catena, Chesti, Koffi, Pisilli, Lilli, Pagano, Liburdi. Panchina: Baldi, D’Alessio L., D’Alessio F. , Pellegrini, Fulvi, Mirimich, Simone, Tomaselli, Padula

Benvenuti alla diretta testuale di IAMNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 16 girone C. Il Perugia nell’anticipo ha vinto sul campo della Juve Stabia portandosi ad un punto dal Napoli che vuole difendere il secondo posto in classifica. La Roma e’ una macchina da guerra, capolista con cinque punti di vantaggio sul Napoli, ha vinto 13 gare su 15. Fanno eccezione la sconfitta di Benevento alla prima giornata e il pareggio all’andata contro il Napoli.