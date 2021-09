RILEGGI LIVE – Under 17: Perugia-Napoli 0-1 (33′ Russo), vittoria di misura per gli azzurrini

90′ Finisce il match! Il Napoli si riscatta dopo l’ultimo ko ed espugna di misura Perugia.

67′ Ci prova Polizzi da fuori area, palla di poco alta.

57′ Prova a reagire ed a trovare il pari il Perugia

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo

34′ L’attaccante azzurro è andato a segno sfruttando un errore in uscita del portiere umbro.

33′ GOOOL NAPOLI: azzurri in vantaggio grazie ad una realizzazione di Russo.

28′ Ammonito Giunti per un fallo su un azzurro.

17′ Match in equilibrio ed al momento senza particolari occasioni da gioco.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

Perugia: Bulgarelli, Albertario, Di Rienzo, Giunti, Alcani, Gennaioli, Leone, Mottola, Ronconi, Peroni, Virgillito. PANCHINA: Seghetti, Viti, Serfilippi, Martinetti, Dalla Valle, Piccioli, Ravanelli, Polizzi, Becucci.

Napoli: Turi, Romano, Ruggiero, D’Avino, Tortora: Milo, Balestriere, Vilardi, Russo, Solmonte, Attanasio. PANCHINA: Pellino, Tuccillo, Di Lauro, Manzo, Grieco, Cuciniello, Vigliotti, Miele.

Il match odierno sarà a porte chiuse visto quasi la concomitanza con il match di Serie B tra Perugia ed Alessandria.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Perugia-Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato Under 17 girone C. Nelle prime due gare il Napoli ha vinto a Frosinone all’esordio, poi domenica scorsa è arrivato il duro ko rimediato in casa contro il Benevento (1-4 il risultato finale). Liguori dovrà rinunciare a Peluso infortunato e Mazzone squalificato proprio in virtù dell’espulsione rimediata proprio contro il Benevento.