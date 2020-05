Ripresa Serie A, si allungano i tempi di decisione: posticipato il Consiglio Figc di venerdì

Si allungano i tempi decisionali per la possibile ripresa della Serie A. L’importante Consiglio della Federcalcio in programma venerdì è stato infatti posticipato. La riunione era considerata un passaggio chiave per l’analisi dello stato dei lavori sul protocollo di sicurezza sanitario (e l’eventuale placet governativo) e di conseguenza sulla ripartenza del campionato, ma la Figc ha fatto sapere che “servono ulteriori approfondimenti sui temi dell’emergenza“. Nella sua versione definitiva il protocollo non è ancora pronto e non ci sono i tempi tecnici per ultimarne la stesura entro venerdì.

