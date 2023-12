Roma-Napoli 2-0, le pagelle di IamNaples.it: crollo azzurro in nove uomini

Il Napoli chiude la partita in nove uomini e crolla all’Olimpico contro la Roma, perde 2-0 sotto i colpi di Lorenzo Pellegrini e Lukaku. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

Meret 7,5: Salva il risultato su Bove nel primo tempo, è bravo nelle uscite più volte, anche fuori dall’area. Tira fuori anche la personalità nel guidare la difesa. Nettamente il migliore del Napoli, bravissimo anche sul pallonetto di Lukaku all’84’. Se il Napoli resta in vita fino al 2-0 di Lukaku al 96′, lo deve al suo portiere.

Di Lorenzo 5,5: Alterna qualche buona giocata ad errori come quando non scala su Bove alle sue spalle, commette qualche errore tecnico di troppo rispetto al solito. Sul gol Pellegrini fa una grande giocata ma Di Lorenzo è lento nell’andare a coprire l’angolo di tiro al capitano giallorosso.

Rrahmani 5: Il modo in cui Belotti lo lascia indietro e lo saluta sullo sprint sull’occasione fallita da Bove è una fotografia della sua condizione psicofisica. Lavora abbastanza bene quando ha Lukaku nei suoi pressi.

Juan Jesus 5,5: Prova a tenere in vita la linea difensiva. Esce in pressione, cerca l’anticipo, tiene a bada Lukaku nel corpo a corpo in più di un’occasione. (Dall’88’ Natan s.v.: Neanche il tempo di entrare in campo che s’infortuna alla spalla, da verificare le sue condizioni)

Mario Rui 5,5: Uno dei pochi a dare qualità alla costruzione della manovra con i cambi di gioco nel primo tempo. Gli manca qualcosa nella qualità della giocata che può valere l’assist, il cross decisivo. (Dall’81’ Zerbin s.v.: Un quarto d’ora circa per lui, solo il tempo di qualche ripiego difensivo in campo aperto)

Anguissa 5,5: Mantiene l’equilibrio, la lucidità, la posizione anche nelle situazioni più complicate. Gli manca un po’ di dinamismo nel primo tempo e di armonia nei movimenti, nelle rotazioni,.

Lobotka 5,5: Prova a staccarsi per gestire il gioco, a cercare spazi che non ci sono. Non riesce più a velocizzare il ritmo dela manovra. (Dal 56′ Cajuste 5: Schierato nell’insolito ruolo di play, fa tanta fatica a gestire sia il pallone che le distanze in fase di non possesso).

Zielinski 5: Produce poche giocate del suo livello tecnico, è apprezzabile lo spirito di sacrificio nel recuperare su un contropiede che vedeva Lukaku protagonista. (Dall’88’ Gaetano s.v.: Pochissimi minuti in campo per lui in una situazione complicatissima, non può meritare una valutazione)

Politano 4: Viene espulso per un fallo di reazione incomprensibile, un gesto figlio di frustrazione e nervosismo compiuto nonostante il fallo di Zalewski fosse stato fischiato e sanzionato con il giallo.

Osimhen 4,5: Nervoso per tutta la gara, fatica su Llorente che lo tiene benissimo, si fa anche espellere anche se entrambi i cartellini (soprattutto il primo) sono eccessivi.

Kvaratskhelia 5: Completamente abulico, inesistente, non riesce quasi mai a saltare l’uomo, le giocate sono piatte, senza la qualità che lo contraddistingue. (Dall’87’ Raspadori s.v.: Il Napoli chiude addirittura in otto uomini dopo l’infortunio di Natan, è isolato davanti a vagare senza meta, toccando pochissimi palloni)

Mazzarri 5: L’aspetto più grave è che il Napoli sembra peggiorare nella qualità del gioco, nell’attenzione generale invece che migliorare. Oggi anche in undici contro undici gli azzurri sembravano i lontani parenti anche rispetto alla gara di Torino.

Ecco il tabellino del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (30′ st Celik), Cristante, Paredes (26′ st Azmoun), Bove, Zalewski (26′ st El Shaarawy); Belotti (26′ st Pellegrini), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Spinazzola, Pagano, Golic. All: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (43′ st Natan), Mario Rui; Anguissa, Lobotka (11′ st Cajuste), Zielinski (43′ st Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (42′ st Raspadori). A disp.: Idasiak, Gollini, Demme, Simeone, Zerbin,, Ostigard, Zanoli. All. Mazzarri.

ARBITRO: Colombo di Como.

MARCATORI: 31′ st Pellegrini (R), 50′ st Lukaku (R).

NOTE: Espulsi: al 21′ st Politano (N) per fallo di reazione; al 41′ st Osimhen (N) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Paredes, Kristensen, Cristante, Mourinho, Belotti, Zalewski, El Shaarawy, Azmoun (R); Mario Rui, Mazzarri, Juan Jesus (N). Recupero: 4′ pt,

Dal nostro inviato all’Olimpico Ciro Troise