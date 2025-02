Roma-Napoli, le probabili formazioni: Buongiorno in panchina, Conte conferma l’undici anti Juve

Il Napoli affronta la Roma, cerca l’ottava vittoria consecutiva all’Olimpico contro la squadra di Ranieri che in casa ha perso solo all’esordio contro l’Atalanta, poi le ha vinte tutte tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Conte dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la Juventus, Buongiorno è rientrato tra i convocati 47 giorni dopo l’infortunio alle vertebre lombari. Deve ritrovare solo la tenuta della partita, lo farà gradualmente. Il portiere sarà Meret, Di Lorenzo agirà a destra, Spinazzola a sinistra con Rrahmani e Juan Jesus a far coppia in mezzo alla difesa. Lobotka farà il play, Anguissa e McTominay saranno gli interni a sostegno del tridente composto da Politano, Lukaku e Neres. La Roma ha diversi impegni, giovedì ha vinto contro l’Eintracht Francoforte in Europa League, mercoledì affronterà a San Siro il Milan in Coppa Italia, quando avrà Mancini squalificato. Ranieri dovrebbe adottare il 3-5-2, in porta ci sarà Svilar, Mancini, Hummels e Ndicka comporranno la difesa a tre, Saelemaekers è in vantaggio su Rensch per occupare la fascia destra, a sinistra agirà Angelino con Konè, Paredes e Pellegrini a costruire la mediana, Dybala agirà a ridosso di Dovbyk, il centravanti che ha come Lukaku la caratteristica di saper giocare di sponda per la squadra. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

A cura di Ciro Troise