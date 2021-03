Il Napoli affronta la Roma in una notte importante in chiave Champions, i giallorossi sono a pari punti con gli azzurri che, però, recupereranno il 7 aprile la gara mai giocata contro la Juventus. La Roma ha l’entusiasmo per il passaggio del turno in Europa League, ai quarti affronterà l’Ajax, il Napoli, invece, spera che la settimana-tipo possa incidere come avvenuto in occasione del blitz a San Siro contro il Milan.

Gattuso recupera altri due big: Lozano e Manolas che, però, partiranno dalla panchina. Il Napoli sceglie la linea delle certezze, gli unici cambiamenti saranno dovuti alla squalifica di Di Lorenzo. Hysaj sbarca a destra con Mario Rui che ritrova la fascia sinistra dal primo minuto dopo un mese, da Atalanta-Napoli 4-2 dello scorso 21 febbraio.

Manolas ha recuperato dall’infortunio alla caviglia ma non è ancora al massimo della condizione, perciò Gattuso vuole confermare Maksimovic al centro della difesa, Rrahmani è ancora fermo ai box, rientrerà dopo la sosta contro il Crotone. In difesa manca anche Ghoulam che rientrerà nella prossima stagione a causa dell’infortunio al crociato.

Negli altri reparti Gattuso punta sulle conferme, Fabian Ruiz e Demme si muoveranno a centrocampo, Bakayoko ed Elmas sono le alternative a disposizione a gara in corso, Lobotka oggi ha subito un intervento per un ascesso tonsillare alla clinica Ruesch, non è stato convocato e non parteciperà neanche agli impegni della Nazionale slovacca. In attacco torna Lozano ma partirà dalla panchina come Osimhen, Gattuso è orientato alla conferma di Politano e Mertens.

Il Napoli sta recuperando tutti i suoi uomini-chiave, per Gattuso tornano anche le opzioni dalla panchina che fino a metà dicembre, quando è iniziato il tunnel degli infortuni, hanno consentito al Napoli di trasformare le partite. Fonseca, invece, deve rinunciare a tre giocatori importanti: Smalling in difesa, Veretout a centrocampo e Mkhitaryan tra le linee.

La Roma ha un’identità fatta di certezze, è una squadra molto bella da vedere quando può proporre calcio, va tanto in verticale ma soffre quando è costretta a difendere, lo dimostrano i 40 gol subiti e i soli tre punti conquistati finora negli scontri diretti con le “sette sorelle”. Domani sera è confermato il 3-4-1-2, in porta ci sarà Pau Lopez, Mancini e Ibanez saranno i braccetti della difesa a tre con Cristante adattato al centro della difesa rinunciando a Kumbulla, Karsdorp e Spinazzola si muoveranno sulle corsie laterali con Villar e l’ex Diawara in mezzo al campo, El Shaarawy e Pellegrini sosterranno Dzeko al centro dell’attacco. Fonseca così è riuscito a fare un po’ di turn-over rispetto alla trasferta in Ucraina in cui ha potuto tenere in panchina ad inizio gara Mancini, Spinazzola e tutto l’attacco che dovrebbe scendere in campo domani.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso