Roma-Napoli, le probabili formazioni: Mazzarri s’affida ai titolarissimi

Il Napoli vuole mettere alle spalle la brutta delusione inflitta dal Frosinone in Coppa Italia, l’occasione ghiotta è riscattarsi in una sfida complicata contro una big del campionato, una diretta concorrente nella lotta per l’accesso alla prossima Super Champions. Contro la Roma Mazzarri vuole affidarsi ai titolarissimi, ai giocatori che gli trasferiscono maggiori certezze.

In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui formeranno la linea difensiva, Lobotka fungerà da play con Anguissa e Zielinski al suo fianco, il tridente offensivo sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. All’elenco degli assenti, in cui figuravano già Olivera ed Elmas (destinato al Lipsia a gennaio per 25 milioni di euro), si sono aggiunti il portiere Contini influenzato e Lindstrom, fermato dalla lombalgia.

La Roma di Mourinho deve rinunciare a Dybala che è un po’ la luce del gioco dei giallorossi. Mancini non è al meglio ma stringerà i denti, Mourinho dovrebbe schierare Pellegrini a supporto di Lukaku ma non è esclusa una mossa più offensiva, con uno tra Belotti e Azmoun a supporto del belga.

In porta ci sarà Rui Patricio, Mancini, Llorente e Ndicka formeranno la retroguardia, Kristensen e Spinazzola lavoreranno da quinti, Cristante si muoverà davanti alla difesa con Paredes e Bove al suo fianco, Lukaku farà il centravanti con Lorenzo Pellegrini pronto a fare da supporto al centravanti belga.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Bove, Spinazzola; Lorenzo Pellegrini; Lukaku. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

A cura di Ciro Troise