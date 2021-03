Roma-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: Mertens decisivo all’Olimpico

Il Napoli sbanca l’Olimpico, gli azzurri s’impongono nel primo tempo con la doppietta di Mertens, nella ripresa la Roma prova a reagire ma l’occasione migliore con Pellegrini si stampa sul palo. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Due parate preziose su Cristante e Karsdorp, abbastanza bene il gioco con i piedi e sempre autorevole nelle uscite e nella guida della difesa.

HYSAJ 7: Un’altra grande prestazione dell’esterno albanese dopo quella di Milano, è dominante nella fase di non possesso, lavora tanto sull’anticipo, sull’uomo ed è anche pulito nella gestione del palleggio.

MAKSIMOVIC 7: Una delle sue migliori prestazioni da quando è al Napoli, tiene benissimo la linea difensiva, interviene con grande attenzione su tutti i palloni, con precisione nel gioco aereo. (Dall’86’ Manolas s.v.: Entra nel finale con attenzione, determinazione, in un’occasione rompe la linea con intelligenza)

KOULIBALY 6,5: Commette un errore nel palleggio che poteva costare caro, per il resto della gara è dominante, rompe la linea con attenzione, applicazione, ferocia nelle scelte. Salterà la gara contro il Crotone, toccherà al Napoli riuscire finalmente a fare a meno di lui.

MARIO RUI 7: Non giocava titolare da un mese, torna in campo dal primo minuto con grande autorevolezza, facendo bene entrambe le fasi di gioco.

FABIAN RUIZ 7: Ordinato, preciso, puntuale nelle scelte, tiene bene il campo, ha ottime intuizioni sotto il profilo tecnico. Dopo il Covid-19, è tornato il centrocampista spagnolo che ha incantato mezza Europa.

DEMME 6,5: Si occupa della prima uscita, è diligente nella gestione del pallone, anche spalle alla porta. Ha anche l’intelligenza tattica con cui tiene le distanze con attenzione.

POLITANO 7: Aiuta spesso la squadra a risalire il campo, inventa un assist perfetto di testa per il raddoppio di Mertens. Nella ripresa cala un po’ e Gattuso lo sostituisce. (Dal 73′ Lozano 6: Spicca il sacrificio nella fase di non possesso, nel finale riesce anche a produrre qualche percussione, dimostrano che sta tornando ai suoi livelli)

ZIELINSKI 7,5: Inventa giocate fantastiche, distribuisce palloni, guida la squadra nel risalire il campo con pregevoli qualità tecniche, mette in campo tutto il suo talento, è l’anima di questa squadra, fa il lavoro che di solito realizza Mkhitaryan della Roma. (Dal 73′ Elmas 6: Entra in campo con attenzione, fa bene il suo compito)

INSIGNE 6,5: Nella ripresa ha patito un po’ di stanchezza, perso qualche pallone anche nella propria metà campo ma soprattutto nel primo tempo ha inventato calcio, con un cambio di gioco strepitoso per Politano nell’azione del gol del 2-0. (Dall’86’ Bakayoko s.v.: Qualche fallo, qualche pallone perso ma tutto sommato se la cava, il tempo è poco per una valutazione seria)

MERTENS 7: 100 gol in serie A, 133 complessivamente in maglia azzurra e otto alla Roma. Non è ancora al massimo della condizione ma da quando è tornato ha segnato tre gol, di cui due stasera. È ancora il centravanti perfetto per questa squadra, che lega il gioco, aiuta il Napoli a risalire il campo e ha tanta qualità come dimostrano la punizione e il gol di testa. (Dal 67′ Osimhen 5,5: Combatte ma vince pochi duelli, deve tenere a bada l’aspetto nervoso, già fu espulso contro la Real Sociedad a fine ottobre, in un paio d’occasioni rischia di cadere nella trappola)

GATTUSO 7: Costruisce una squadra che conquista il campo sin dalle prime battute di gioco, il Napoli a Roma ha saputo far tutto: difendere bene, costruire quasi sempre bene la proposta offensiva e attaccare nel modo giusto. È una vittoria legittima, il Napoli poteva sbloccarla anche prima. Nel mese di marzo ha fatto 10 punti su 12, il Napoli ha trovato continuità, lo dimostrano le tre vittorie e i sei risultati utili consecutivi.

Ecco il tabellino del match:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara (22′ st Villar), Pellegrini, Spinazzola; Pedro (22′ st Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (22′ st Borja Mayoral). A disp.: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Santon, Reynolds, Calafiori, Pastore. All.: Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (41′ st Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (28′ st Lozano), Zielinski (28′ st Elmas), L. Insigne (41′ st Bakayoko); Mertens (21′ st Osimhen). A disp.: Meret, Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. All.: Gattuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 27′ pt Mertens (N), 34′ pt Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Mancini, Diawara, El Shaarawy, Villar (R); Zielinski, Ospina, Koulibaly, Osimhen (N). Recupero: 5′ st.