Romano – Il Napoli non vuole cedere Kvaratskhelia: il tweet

Come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli non ha intenzione di cedere Khvicha Kvaratskhelia nonostante l’interesse della Premier League e del Paris Saint Germain. Aurelio De Laurentiis vorrebbe prolungare il contratto del georgiano. Di seguito il tweet:

🚨🇬🇪 Napoli president De Laurentiis has no intention to sell Khvicha Kvaratskhelia this summer.

Despite interest from PL clubs and PSG, Napoli want to keep Kvara as Osimhen is expected to leave — PSG also keen.

↪️ Napoli will push to extend Kvara’s contract as soon as possible. pic.twitter.com/x4JiIxnDlc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024

