Romano: “Incontro tra l’agente di Chiesa e la Juve, su di lui Napoli ed altri club”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato sul suo canale YouTube le ultime notizie che riguardano il futuro di Federico Chiesa, ormai pronto a lasciare la Juventus ed accostato anche al Napoli: “La prossima settimana Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, sarà proprio in Italia per parlare del futuro del suo assistito con Cristiano Giuntoli e la sensazione è che per la Juve il calciatore italiano sia in vendita. L’intenzione è quella di vendere Chiesa il prima possibile per reinvestire il ricavato per Koopmeiners e Calafiori. Chiesa piace al Napoli, ma su di lui ci sono altre pretendenti sia in Italia che allìestero”.